Noah’s verliert sein Lokal – Café im Herzen von Bülach muss schliessen Weil das Lokal verkauft wird, hat das Café Noah’s keine Zukunft mehr. Das Lokal direkt beim Rathaus ist ab sofort dicht. Daniela Schenker

Geschäftsführerin Sandra Sünbül (rechts) und ihre Stellvertreterin Dragana Kovacevic vor ihrem inzwischen geschlossenen Betrieb. Foto: Francisco Carrascosa

Für einmal ist es nicht die Corona-Pandemie, die einen Gastrobetrieb in die Knie zwingt. Sandra Sünbül, Inhaberin des Bülacher Cafés Noah’s, muss die Türen aus einem anderen Grund schliessen: Ihr direkt gegenüber dem Rathaus gelegenes Lokal wird verkauft. Ein schwieriger Moment für die Gastronomin, die das Noah’s vor sechs Jahren eröffnet hat. «Der Start war nicht einfach, aber in der Zwischenzeit sind wir zum beliebten Lokal für alle Generationen geworden», sagt Sünbül. Viele Stammgäste seien täglich gekommen, einige unter ihnen sogar mehrmals. «Sie alle werden uns sehr fehlen», sagt die 36-Jährige, die acht Mitarbeitende beschäftigte. Servierte das Team anfänglich manchmal lediglich fünf Mittagessen, waren es am Schluss bis zu vierzig. Bekannt war das Café auch für die Glace-Spezialitäten, das Barangebot und die zahlreichen Sitzplätze im Freien – mit Blick aufs Rathaus.