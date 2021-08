Neues Vegi-Restaurant Oz – Caminada zeigt den grünen Gaumen Der Sternekoch hat ein Lokal lanciert, das vollends auf pflanzliche Kost fokussiert. Eindrücklich, was aus dem hauseigenen Garten auf den Tisch kommt. Daniel Böniger

Aus der «süssen Abteilung»: Kopfsalatsorbet mit Rhabarber. Foto: Gaudenz Danuser

So sehr ich Fleisch mag – glauben Sie mir, für ein Abendessen im neuen Oz werde ich künftig jedes Kalbskotelett links liegen lassen. Im Juni hat Dreisternkoch Andreas Caminada gleich neben seinem Schloss Schauenstein das 12-plätzige Lokal eröffnet; in erster Linie wird all das verkocht, was im hauseigenen Garten wächst. Wer sich hinsetzt und sich vom vierköpfigen Team verwöhnen lässt – zur Wahl stehen ein Neun- oder ein Zwölfgänger –, gerät ins Staunen.

Sogar gebratener und milder Frühlingslauch wird zur Delikatesse: Er wird mit Tomatensalsa, leicht seifigem Korianderkraut und Radieschenblüten kombiniert. Für Mundfülle sorgt bei diesem kleinen Gericht die säuerlich-würzige japanische Sauce Ponzu. Ein Hauch frischer Minze klingt angenehm nach. So verblüffend köstlich können Pflanzen sein.