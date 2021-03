Hanf aus Bachenbülach – Cannabis als Grundlage von

Lifestyleprodukten Drei Brüder – eine gemeinsame Leidenschaft. cbuy.ch ist ein Start-up-Unternehmen mit Cannabisprodukten im Lifestylesegment. Verkauft wird nur online. Ruth Hafner Dackerman

Marco, Michael und Dominic Hoffmann bieten online CBD-Hanfprodukte an. Foto: Raisa Durandi

Die drei Brüder Dominic, Marco und Michael Hoffmann zeigen ihre Geschäftsräumlichkeiten im Gewerbehaus an der Kasernenstrasse 4b in Bachenbülach. Ganz zuoberst haben sie sich auf 240 Quadratmetern Fläche eingerichtet. Wer eine illegale Hanfzucht erwartet, hat sich allerdings getäuscht. Das Einzige, was die Besucher von Hanfpflanzen zu sehen bekommen, sind deren Blüten in grossen blauen Fässern, abgepackt in Säcken.

Hier riecht es leicht süsslich, doch der Raum ist klimatisiert und wird belüftet. Gleich nebenan sind es vor allem Verpackungskartons, welche darauf warten, für die Kundenbestellungen bepackt zu werden. 43 Produkte stehen im Angebot – Kostenpunkt: 1.50 Franken bis zu 129.90 Franken. Neben der Marke «Old Donald’s», welche sich mit Hanfblüten und Drehpapieren aus Hanffasern eher an eine männliche Kundschaft richtet, gibt es für die breite Kundschaft ein Angebot unter der Marke «Herbalea». Dazu gehören kalt gepresste Kochöle aus Hanfsamen, verschiedene Hanftees, Honig, CBD-Öle, aber auch Shampoo, Conditioner und Duschgel. «Im Mai kommen zudem eine Tagescreme, eine Anti-Aging-Creme sowie eine Handcreme auf den Markt», sagt CEO Marco Hoffmann. Sogar für Hunde und Katzen ist dank eines Nahrungsergänzungsmittels auf Hanfbasis gesorgt.