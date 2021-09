Aufgefallen bei Schweiz – Griechenland – Captain Xhaka und sein fataler Corona-Test Der Schweizer Leader fällt auf, weil er als Einziger nicht gegen Covid geimpft oder genesen ist. Und der Trainer muss sein Talent zur Improvisation unter Beweis stellen. Florian Raz

Granit Xhaka – Ungeimpfter

Trabt am Donnerstag noch einmal zum PCR-Test an: Granit Xhaka, positiv getesteter Captain des Schweizer Nationalteams. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Der Weltgeist hat manchmal schon eine sehr merkwürdige Art von Humor. Da steht der Schweizerische Fussballverband (SFV) tagelang in der Kritik, weil er dem Bundesamt für Gesundheit nicht mit seinen Nationalteams als Impfbotschafter zur Verfügung stehen will. Und genau an dem Tag, an der der SFV öffentlich eine Impfempfehlung an seine 1300 Clubs und seine 300’000 Mitglieder ausspricht, wird der Captain der Nationalmannschaft positiv auf Covid getestet.

Granit Xhaka, so weiss es jetzt die Nation, ist als einziger Schweizer Nationalspieler, der aktuell im Kader ist, weder geimpft noch von Corona genesen. Da konnte der Verband seine Spieler noch so sehr darauf hinweisen, dass eine Impfung eine gute Möglichkeit wäre, um eine Erkrankung zu verhindern.