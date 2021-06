Obergericht Zürich – Carl Hirschmann will Urteil geändert haben Vor 15 Jahren kam es in einem Zürcher Nachtclub zu Oralsex. Noch heute kämpft Carl Hirschmann gegen die Verurteilung wegen sexueller Nötigung. Thomas Hasler

Schon in der Berufungsverhandlung vor dem Obergericht am 20. November 2012 hatte Carl Hirschmann eine mildere Bestrafung angestrebt. Foto: Steffen Schmidt/Keystone

Sechs Jahre nach den Geschehnissen auf der Toilette eines Zürcher Nachtclubs entschied das Bezirksgericht Zürich im September 2011, der zur Tatzeit 2005 25-jährige Hirschmann habe den Oralsex mit der gleichaltrigen Claudia (Name geändert) erzwungen. Den Schuldspruch wegen sexueller Nötigung focht der damalige Jetsetter zwar nicht an. Er wies aber gleichzeitig darauf hin, dass er nicht alles anerkenne, was ihm im Zusammenhang mit dem Oralverkehr vorgeworfen werde.

Doch sowohl das Zürcher Obergericht wie im Januar 2014 auch das Bundesgericht mochten am Sachverhalt und an der Verurteilung nichts ändern. Auch einen ersten Antrag Hirschmanns, das Urteil gestützt auf neue Briefe des damaligen Opfers zu revidieren, wiesen das Ober- und das Bundesgericht ab. Ganz offensichtlich aber kann der mittlerweile 40-Jährige die Verurteilung nicht akzeptieren. Er hat einen zweiten Anlauf unternommen.