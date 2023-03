Kantonalmeisterschaft Armbrust 10m – Carmen Zellweger heisst die neue Kantonalmeisterin Bei den Zürcher Kantonalen Armbrustmeisterschaften auf die 10m-Distanz war die Rümlangerin Carmen Zellweger in der Kniendwertung eine Klasse für sich. Markus Roth, Armbrustschützen Rümlang

Carmen Zellweger (Armbrustschützen Rümlang) hatte sich einiges vorgenommen und hart auf das Ziel, die Krone in der Kniendmeisterschaft für sich zu gewinnen, hingearbeitet: Bereits am 19. Februar, anlässlich der Schweizermeisterschaft in derselben Disziplin, hatte sie ihr Ziel hoch gesteckt – musste dann aber im alles entscheidenden Schlussfinal ein paar Tiefschüsse zu viel hinnehmen.

An den Zürcher Meisterschaften sollte ihr dies nicht nochmals passieren und es gelang Zellweger, sich voll und ganz auf den Finalwettkampf zu konzentrieren. In der letzten Passe des 40-schüssigen Programms konnte sie gar mit dem Punktemaximum von 100 Punkten ausschiessen und so den Wettkampf mit dem fantastischen Schlussresultat von 392 Punkten (96, 97, 99, 100) deutlich für sich entscheiden. Lediglich die beiden Horgener Andreas Fankhauser und Manuel Senn konnten einigermassen mithalten, mussten sich dann aber auf die Ehrenplätze verweisen lassen.

Steinemann knapp am Podest vorbei

Roland Steinemann, der zweite Rümlanger am Start, konnte ebenfalls mit einer guten Leistung aufwarten. In der ersten Passe konnte er Zellweger gar um einen Punkt übertreffen und nach der zweiten (der vier Passen) stand er punktgleich auf Medaillenkurs. In den letzten beiden Passen musste Steinemann dann aber Federn lassen und er schrammte mit gesamthaft 382 Punkten und einem Rückstand von vier Punkten auf Bronze auf dem fünften Schlussrang knapp am Podest vorbei.

In der Stehend-Konkurrenz wurden die Rümlanger nicht vom Wettkampfglück verwöhnt. Carmen Zellweger, die als eine der wenigen Teilnehmenden sowohl die Kniend-, als auch die Stehend-Konkurrenz absolvierte, zeigte auch stehend eine gute Leistung – musste sich dann aber mit einem Rückstand von nur gerade zwei Punkten auf Bronze mit dem undankbaren vierten Schlussrang zufrieden geben.

Eine aus Rümlanger Sicht besonders erfreuliche Leistung konnte der Junior Yoric Pisa vorweisen. Es gelang ihm, sich im Elite-Feld auf dem siebten Schlussrang zu platzieren.

