Ja zu Baurechtsvertrag – Carrosserie Aeschlimann darf in Dällikon weiter ausbauen Die Gemeindeversammlung Dällikon gibt dem Gemeinderat grünes Licht, mit der örtlichen Carrosserie Aeschlimann einen Baurechtsvertrag abzuschliessen. Damit kann der Rat ein unschönes Kapitel abschliessen. Anna Bérard

Der ehemalige Pächter des Areals Chisi hat nach einem Rechtsstreit mit der Gemeinde die Parzelle räumen müssen. Foto: Francisco Carrascosa

Die Dälliker Carrosserie Aeschlimann AG will expandieren und benötigt dazu Land. Sie fragte die Gemeinde an – und tatsächlich besitzt diese eine 4000 Quadratmeter grosse Parzelle namens Chisi, wo der Baurechtsvertrag mit dem bisherigen Pächter ausgelaufen ist. Der Gemeinderat beschloss, das Areal der Carosserie während 50 Jahren im Baurecht abgeben. Weil der Rat für den Abschluss von Baurechtsverträgen das Einverständnis der Gemeindeversammlung braucht, hat er das Geschäft der Versammlung am Dienstagabend unterbreitet. Die 68 anwesenden Stimmberechtigten (2,9 Prozent) sagten ohne Gegenstimme Ja dazu.