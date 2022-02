Bundesrat muss in Isolation – Cassis positiv auf Corona getestet Der Bundespräsident hat sich heute Vormittag nach Bekanntwerden des Resultats in Isolation begeben. UPDATE FOLGT

Cassis gestern an der Corona-Medienkonferenz. Foto: Keystone

«Anlässlich eines PCR-Tests am späteren Mittwochnachmittag im Hinblick auf die Münchner Sicherheitskonferenz wurde Bundespräsident Ignazio Cassis positiv auf das Corona-Virus getestet», heisst es in einem Communiqué des Bundes. Der Aussenminister habe sich heute Vormittag nach Bekanntwerden des Resultats in Isolation begeben. Er weise keine Symptome auf und es gehe ihm gesundheitlich gut.

Bundespräsident Cassis werde seine Arbeit bis am Sonntag von seinem Wohnsitz aus weiterführen. Er habe bis dahin alle geplanten Anlässe und Veranstaltungen abgesagt, unter anderem die Teilnahme an der Münchner Sicherheitskonferenz von diesem Freitag und Samstag. Bundespräsident Cassis werde am Montag an seinen Arbeitsplatz zurückkehren.

Cassis ist das erste Mitglied des Bundesrats, von dem ein positiver Corona-Test bekannt wird. Wirtschaftsminister Guy Parmelin begab sich im Oktober 2020 in Quarantäne, nachdem er Kontakt mit einer Person hatte, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Später folgte für Parmelin sogar eine weitere Quarantäne.

Gestern nahm der Bundespräsident an der Bundesratssitzung teil, an der die Aufhebung fast aller Corona-Massnahmen beschlossen wurde. Anschliessend kommunizierte er zusammen mit Amtskollege Alain Berset im Medienzentrum die Corona-Beschlüsse.

Cassis (vorne rechts) gestern im Gespräch mit Alain Berset und Bundesratssprecher Andre Simonazzi. Foto: Keystone

