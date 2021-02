Gerangel um Bundesratssitze – Cassis vs. Keller-Sutter: Der Kampf um den FDP-Sitz im Bundesrat hat begonnen Dreckeleien, verspritztes Gift, böse Gerüchte: Die Stimmung zwischen den FDP-Departementen ist zerrüttet. Schon heute bringen sich Ignazio Cassis und Karin Keller-Sutter in Stellung für das wohl Unvermeidliche: Dass es für den Freisinn künftig nur noch einen Sitz im Bundesrat geben wird. Philipp Loser , Christian Zürcher

Die Bundesräte Ignazio Cassis und Karin Keller-Sutter. Wer bleibt, wer muss gehen? Nach den Wahlen in zweieinhalb Jahren werden die Sitze der FDP im Fokus stehen. Foto: Keystone

Das böseste Gerücht im Bundeshaus geht im Moment so: Der neue Medienchef von Aussenminister Ignazio Cassis soll eine spezielle Aufgabe in seinem Pflichtenheft stehen haben – er müsse den eigenen Chef unter die Top 4 der beliebtesten Bundesräte bringen.

Das Gerücht kommt direkt aus dem Bundesrat, und es wird von mehreren Quellen aus verschiedenen politischen Ecken weitergereicht. Michael Steiner wiederum, der angesprochene neue Medienchef von Cassis, bestreitet die kolportierte Aufgabe – so etwas stehe nicht in seinem Pflichtenheft.

Im besten Licht

Nicht bestritten ist, dass Steiner im Moment sehr viel dafür tut, um den Aussenminister in einem möglichst guten Licht erscheinen zu lassen. Nachdem Cassis während des Corona-Jahres 2020 nur sehr punktuell öffentlich in Erscheinung trat, sendet der Aussenminister im Moment auf allen Kanälen. In grossen Interviews mit der NZZ, der «Aargauer Zeitung», dem «Nouvelliste» oder auch dieser Zeitung sucht Cassis eine Rolle in der Bewältigung der Corona-Krise, die er so bisher nicht innehatte. Cassis, der Kantonsarzt, das medizinische Gewissen der Regierung.

Das Gerücht um das Pflichtenheft und die grossen Auftritte von Cassis geben eine Ahnung davon, wie gross der Druck im Bundesrat heute schon ist. In zweieinhalb Jahren finden die nächsten Gesamterneuerungswahlen statt und wenn sich die Kräfteverhältnisse der Parteien nicht fundamental verschieben, dürfte die Sitzverteilung im Bundesrat anschliessend neu bestimmt werden. In grösster Gefahr ist dabei der zweite Sitz der FDP – und das wirft heute schon grosse Schatten voraus.

«Die Konkurrenz zwischen den beiden ist spürbar.» Tiana Moser, GLP-Fraktionschefin

Das merkt man nicht nur am Verhalten von Aussenminister Ignazio Cassis, das sieht man auch bei Justizministerin Karin Keller-Sutter, der zweiten Freisinnigen in der Regierung. «Sie bereitet sich auf die Auseinandersetzung vor, das ist deutlich zu spüren», sagt jemand aus dem weiteren Umfeld der Bundesrätin. Wie Cassis hat auch Keller-Sutter kommunikativ aufgerüstet (mit dem ehemaligen SRF-Mann Christoph Nufer) und wie bei Cassis ist die Nervosität im Umgang mit der Öffentlichkeit gross. Erscheint irgendwo in der Schweiz ein Artikel, der auch nur einen Hauch von Kritik an Keller-Sutter durchscheinen lässt, ist der Autorin oder dem Autor am Tag danach ein Anruf aus dem Stab der Bundesrätin gewiss.

«Die Konkurrenz zwischen den beiden ist spürbar», sagt Tiana Moser, Fraktionschefin der Grünliberalen. «Relevant ist, was bei den nächsten Wahlen geschieht. Wir haben immer gesagt, dass die FDP übervertreten ist.»

Auch in der eigenen Partei nimmt man die Konkurrenz zwischen den Bundesräten wahr. Persönlich hätten es Keller-Sutter und Ignazio Cassis gut miteinander, sagt FDP-Chefin Petra Gössi, das sei eine funktionierende Beziehung. «Aber zwischen den beiden Departementen ist es in der Vergangenheit immer wieder mal zu Problemen gekommen.» Das habe auch mit diversen Neubesetzungen zu tun und sei in der Zwischenzeit viel besser geworden, sagt Gössi.

Wie damals bei Metzler und Deiss

Wie die Angst vor einer Abwahl das Klima in einer Partei nachhaltig verändern und vergiften kann, das zeigt eine Episode aus der jüngeren Schweizer Geschichte. Es war im Jahr 2003 und Gerhard Pfister, Präsident der Mitte, war in seiner allerersten Session als Nationalrat. Nach den Wahlen in diesem Jahr zeichnete sich ab, dass die CVP einen Bundesratssitz an die SVP verlieren würde. «Das war eine wahnsinnig anstrengende Zeit für alle Beteiligten. Der Druck zwischen den beiden CVP-Bundesräten Joseph Deiss und Ruth Metzler war riesig», sagt Pfister. Das sei eine Situation wie heute zwischen Cassis und Keller-Sutter – einfach viel kürzer und konzentrierter.

«Es lief damals sehr viel hintenrum.» Philipp Stähelin, ehemaliger Präsident der CVP über die Abwahl von Ruth Metzler

Chef der CVP war damals Philipp Stähelin. Wie das für ihn vor fast 20 Jahren war? Er schweigt erst und lacht dann sein lautes Philipp-Stähelin-Lachen. «Eine Zerreissprobe für die Partei, wir waren am Limit, keine schöne Zeit», sagt er.

Eine Zerreissprobe. Bundesrätin Ruth Metzler (CVP) nach ihrer Abwahl im Dezember 2003. Foto: Keystone

Deiss und Metzler wollten beide ihren Sitz irgendwie retten. Stähelin sah aber nicht in ihnen das Problem. Natürlich hätten beide Wahlkampf in eigener Sache für sich selber gemacht – und manchmal auch gegen den Konkurrenten. Doch das habe er moderieren können. «Schlimmer waren die Stäbe. Die waren manchmal kaum zu kontrollieren», sagt er. Die Mitarbeiter der Bundesräte hatten Angst um ihre Jobs, agierten oft ohne das Wissen ihrer Chefs und spielten ihre eigenen Spielchen, manche auch dreckig. Als Stähelin davon zu erzählen beginnt, hält er inne und bricht ab. Man habe damals im Präsidium den Job gut gemacht, von den Dreckeleien sei praktisch nichts ans Licht gekommen. Das solle so bleiben. «Es lief damals sehr viel hintenrum», sagt Stähelin. Mails, Absprachen, solche Dinge. «Man weiss plötzlich nicht mehr, wem man trauen kann. Das macht es schwierig für einen Parteipräsidenten.»

Problem Europa

Auch Petra Gössi hat im Moment eine schwierige Aufgabe. Die Chefin der Freisinnigen muss nicht nur die von allen Seiten gestreuten Gerüchte unter Kontrolle behalten, sie muss im Moment auch eher ohnmächtig zusehen, wie die eigene Partei in einem zentralen Dossier auseinandergerissen wird. Beim Rahmenabkommen mit der EU haben viele der Probleme mit ihrer Bundesrätin und mit ihrem Bundesrat zu tun. Als Keller-Sutter im Dezember 2018 in die Regierung gewählt wurde, wollte sie eigentlich ins Departement für Wirtschaft (WBF), landete aber im Justizdepartement. Mitschuldig: Ignazio Cassis. Er half dem damals glücklosen Verteidigungsminister Guy Parmelin bei dessen Wechsel ins WBF.

Die Konsequenz daraus: Die beiden Freisinnigen stehen sich seither in der Europapolitik auf den Füssen herum. Aussenminister Cassis will das Rahmenabkommen irgendwie durchwürgen, Justizdirektorin Keller-Sutter hält es für nicht mehrheitsfähig. Nach dem anfänglichen Streit um die Ämterverteilung im Bundesrat verbündete sie sich mit den Gewerkschaften und beklagte mehrmals öffentlich, wie das Verhältnis zu den Sozialpartnern wegen des Lohnschutzes gelitten habe. Eine unverhohlene Kritik an Cassis’ Arbeit.

Harte Worte von ehemaligen Kollegen

Tatsächlich ist die Situation für Cassis im Europadossier vertrackt. Inhaltlich geht es kaum weiter. Und in der öffentlichen Wahrnehmung wird er von seiner Parteikollegin in seinem wichtigsten Thema überflügelt. «Das Aussendepartement ist leider dabei, im Europadossier die Führungsrolle zu verlieren – an Justizministerin Keller-Sutter», sagte diese Woche Alt-Bundesrätin Micheline Calmy-Rey der NZZ. «Keller-Sutter scheint die Einzige zu sein, die das Thema versteht und eine klare Meinung hat.»

Es waren harte Worte der ehemaligen Aussenministerin, aber sie geben recht gut wieder, was die Öffentlichkeit über die beiden FDP-Magistraten denkt. Keller-Sutter bestimmt, was geht. Sie erscheint als weitsichtige Macherin und Gestalterin, Cassis als unglücklicher Verhandler und Taktierer. So viel zu den Beliebtheitswerten.

Cassis’ Wahrheit

Als wäre das für Cassis nicht genug, spürt er auch immer mehr Opposition aus der eigenen Partei. Als im Januar FDP-Ständerat Thierry Burkart in der «Aargauer Zeitung» in einem Gastbeitrag pointiert gegen das Rahmenabkommen schrieb, war das auch ein Angriff auf Cassis. Zuvor hatte sich bereits Alt-Bundesrat Johann Schneider-Ammann abschätzig über das Abkommen geäussert.

Cassis selber lächelt diese Sorgen weg. Auch sein Verhältnis zu Keller-Sutter sei ungetrübt. Er lese in den Zeitungen immer wieder davon, wie schlecht er mit seiner Amtskollegin auskomme, sagte er dem «Nouvelliste». «Die Wahrheit ist, dass wir uns gut verstehen.»

Die Wahrheit ist auch: In spätestens zwei Jahren wird es gar nicht so entscheidend sein, wie gut sich die beiden verstehen. Sondern nur, wer bleiben darf. Und wer gehen muss.