Ferienangebot in Wallisellen – Catweek sorgt für leuchtende Kinderaugen Die Catweek, die dieses Jahr nach zweijähriger Corona-Zwangspause ihr 20-jähriges Bestehen feiern durfte, erfreute sich riesiger Beliebtheit bei Gross und Klein. Sonja Frei, OK Catweek

Foto: PD

Die Sonne strahlte mit den 170 erwartungsfrohen Kindern um die Wette, als diese zur Mehrzweckhalle strömten, dem Ausgangs- und Sammelpunkt der Catweek. Mit viel Neugier, Spannung und Vorfreude nahmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Utensilien entgegen. Gut erkennbar mit ihren wunderschönen royalblauen Jubiläums-T-Shirts mischten sie sich unter die bunten Herbstfarben von Wallisellen und zogen in alle Himmelsrichtungen, um die erste Lektion in Angriff zu nehmen. Auch dieses Jahr bestand das Angebot aus vielen bewährten Lektionen und einigen neuen, heissbegehrten Aktivitäten wie der Flughafen-Führung, bei der dieser Dreh- und Angelpunkt des internationalen Reiseverkehrs für einmal aus einer ganz anderen Perspektive besucht werden konnte. Auch die Rega-Führung war der Renner bei den Kids, und im Thaiboxen oder Parkour hat so manch einer ganz ungeahnte Fähigkeiten an sich entdeckt.

Catweek soll noch besser werden

Das begeisterte OK blickt auf eine erfolgreiche und glücklicherweise unfallfreie Woche zurück. Die vielen leuchtenden Kinderaugen und das fröhliche Lachen und Staunen sind immer wieder eine grosse Motivation. Es ist dem OK auch nach 20 Jahren erfolgreicher Durchführung ein grosses Anliegen, die Catweek weiter zu optimieren, sodass sie das bleibt, was sie immer war: das allerbeste Ferienprogramm der Walliseller Kids in der zweiten Herbstferienwoche. Wünsche und Anregungen werden gerne unter www.catweek.ch entgegengenommen.

Absolut unverzichtbar für die Catweek sind die motivierten und engagierten Helfer. Einige sind sogar spontan während der Woche eingesprungen. Viele dieser Helferinnen und Helfer sind seit Jahren dabei und für manch eines der Kinder ein bekanntes und vertrautes Gesicht, das ganz einfach zur Catweek gehört. Ebenso unverzichtbar sind alle Vereine und Institutionen, welche sich zugunsten der Catweek engagiert und den Kindern ihre Freizeitbeschäftigung nähergebracht haben.

Fehler gefunden?Jetzt melden.