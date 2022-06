Menschen im Unterland – Cécile Bischoff, Künstlerin aus Rümlang Sie schafft Werke in 2- und 3-D. Cécile Bischoff hat neben einem Mann auch Hund, Katze und Seidenhühner und betreibt eine Praxis für Akupunktur für Mensch und Tier. Balz Murer

Cécile Bischoff bringt den Wald auf die Leinwand, wie hier an ihrem Lieblingsplatz am Höriberg. Foto: Balz Murer (mu)

Cécile Bischoff, geboren am 10. Januar 1969 in Zürich, aufgewachsen in Kloten. Vater Berliner und Weltenbummler, Mutter Bernerin, die in Lausanne aufgewachsen ist. Da ist es nicht verwunderlich, dass die Weichen für ein buntes Leben schon früh gestellt waren. Seit ihrer ersten öffentlichen Ausstellung 1993 sind vielfältige Werke in 2- und 3-D entstanden. Bilder in Acryl, Skulpturen aus verschiedenen Materialien wie Bronze, Stein oder Glas. Ihre Natur- und Tierliebe steht im Zentrum ihres Schaffens. Die neusten Bilder sind Naturcollagen – den Wald auf die Leinwand gebracht.

Sie lebt mit Mann, Hund, Katze und Seidenhühnern in Rümlang und liebt es, in der freien Natur zu sein. Inspiration und neue Energie holt sie sich auch im hohen Norden. Nordfriesland ist in den letzten Jahren ihre zweite Heimat geworden. Cécile betreibt eine Praxis für Akupunktur für Mensch und Tier. Sie ernährt sich vegan und setzt sich für die Schattentiere (Nutztiere) dieser Welt ein.

Ihr Motto: Es ist alles da, man muss es nur sehen!



Fehler gefunden?Jetzt melden.