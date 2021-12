Kein Unihockey-Turnier wegen Corona – Champions Cup in Winterthur erneut abgesagt Der Zentralvorstand des internationalen Unihockeyverbands hat auf Antrag des Verbandes swiss unihockey beschlossen, den Champions Cup vom 15. und 16. Januar in Winterthur abzusagen. red

Die Kloten-Dietlikon Jets wären am Champions Cup in der Axa-Arena für die Schweiz angetreten. Foto: Deuring Photography

Wie schon 2021 muss das internationale Clubturnier mit den besten Clubteams aus den vier Unihockey-Topnationen Schweden, Finnland, Tschechien und der Schweiz auch 2022 abgesagt werden. Es hätte wieder in der Axa-Arena in Winterthur stattgefunden. Die verschärften Massnahmen des Bundesrates in der Schweiz ab dem 6. Dezember machen die Vorbereitungen des Anlasses und die Reisen für die teilnehmenden Teams schwierig, heisst es im Communiqué des Schweizer Verbandes. Hinzu kämen allfällige weiterführende Massnahmen, die in der aktuellen epidemiologischen Situation nicht vorhersehbar sind.

«Sowohl in der Schweiz als auch in den teilnehmenden Ländern ist die Pandemie immer noch sehr dynamisch und verändert sich schnell. Die Unsicherheiten und Risiken bezüglich der Gesundheit aller Beteiligten und den Finanzen wären zu gross. Deshalb sehen wir uns nach intensiver Prüfung in den letzten Tagen leider gezwungen, den Champions Cup abzusagen», sagt Sophie Sutter, Projektleiterin bei swiss unihockey.

Der Zentralvorstand des internationalen Verbandes (IFF) findet es sehr bedauerlich, dass der Champions Cup erneut abgesagt wird, hat aber volles Verständnis für die aktuellen Schwierigkeiten bei der Planung internationaler Veranstaltungen: «Die Mitglieder des IFF-Zentralvorstands haben Verständnis für die schwierige Situation, in der sich die lokalen Organisatoren derzeit befinden, wenn die Regierungen neue Beschränkungen erlassen. Es ist unsere Pflicht, nicht nur für die Sicherheit und das Wohlergehen aller Spielerinnen und Spieler und Offiziellen zu sorgen, sondern auch die Situation unserer lokalen Organisatoren zu berücksichtigen. Bei aller Ungewissheit in Bezug auf die Omikron-Variante bleibt uns daher nur die Möglichkeit, den Champions Cup 2022 abzusagen», sagte IFF-Präsident Tomas Eriksson.

