Überlastete Zürcher Lohnverwaltung – Chaos mit den Aushilfs-Lehrpersonen Im Stundenlohn angestellte Lehrerinnen müssen teilweise monatelang auf ihr Geld warten. Grund: die Bürokratie. Das Volksschulamt verspricht jetzt Besserung. Daniel Schneebeli

In der Zürcher Volksschule muss wegen der vielen Absenzen von Lehrpersonen vermehrt improvisiert werden. Foto: Urs Jaudas

Im vergangenen Juni und im Juli hat Martina Loosli (Name geändert) in einer Zürcher Schule eine kranke Lehrperson ersetzt. Sie ist zwar noch an der Pädagogischen Hochschule Zürich in der Primar­lehrerinnen­ausbildung. Doch weil die Schulen kaum mehr diplomiertes Lehrpersonal finden, dürfen sie seit kurzem auch Studierende wie Martina Loosli einstellen.