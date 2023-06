Stundenlang warten auf Akten – Chaos nach Schliessung der Arztpraxis in Dällikon Seit Montag können Patienten ihre Dossiers in der geschlossenen Praxis abholen. Das schleppende Prozedere sorgte für chaotische Zustände. Nun hilft die Gemeinde. Manuel Navarro

Das Praxispersonal verteilte Wartenummern, um den Ansturm zu organisieren. Foto: Gaby Oehler

Das Ärztezentrum Dällikon musste vergangene Woche seinen Betrieb einstellen. Die Praxis gehört wie andere in Embrach, Niederweningen, Oberglatt und Rafz zu einer der Firmen des umstrittenen Arztes Thomas Haehner. Viele dieser Praxen waren in den vergangenen Wochen in finanzielle Schwierigkeiten geraten, bisher konnte einzig das Ärztezentrum in Rafz gerettet werden.