Aufreger in Glattfelden – Chaos wegen geschlossener Sammelstelle Pünktlich um 16 Uhr hätte am Mittwoch gemäss Website die Sammelstelle in Glattfelden öffnen sollen. Verzweifelte Einwohner trafen scharenweise ein und wussten nicht, wohin mit ihrem Abfall. Ruth Hafner Dackerman

Viel Aufregung bei der Wertstoffsammelstelle in Glattfelden, weil Entsorgungswillige zuerst vor geschlossenen Toren standen. Foto: Ruth Hafner Dackerman

Nach Weihnachten häufen sich regelmässig Papier, Karton, PET und Glas an. Viele Bewohner Glattfeldens nahmen den gestrigen Mittwoch denn auch zum Anlass, um ihren Abfall noch in diesem Jahr sachgerecht zu entsorgen. Pünktlich um 16 Uhr hätte die Sammelstelle Wisengrund gemäss Website und App öffnen sollen. Auto an Auto reihten sich auf dem Areal auf, alle voll beladen. Umso grösser war die Frustration darüber, dass die Sammelstelle offensichtlich nicht geöffnet war.

Kommunikationsfehler der Gemeinde

Etliche Einwohner Glattfeldens bekundeten ihren Unmut, und einige von ihnen wandten sich telefonisch direkt an den zuständigen Gemeinderat René Gasser, Vorsteher Infrastruktur. Dieser habe vor lauter Telefonaten kaum Zeit gehabt, ins Auto zu steigen, um sich einen Überblick über die Lage zu verschaffen. «Es war ein klarer Kommunikationsfehler vonseiten Gemeinde», bestätigte er auf Nachfrage. «In der Glattfelder App wurde angegeben, die Sammelstelle sei über die Festtage geschlossen. Da der heutige Mittwoch eigentlich kein Festtag ist, wurde diese Information offensichtlich von der Bevölkerung falsch verstanden.»