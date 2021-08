Wie wichtig war Charlie Watts für die Rolling Stones? Was prägte sein Spiel? Rockchronist und Drummer Samuel Mumenthaler hat Antworten.

Die Rolling Stones haben ihren Schlagzeuger verloren. Wie wichtig war Charlie Watts für diese Band?

In einer Band geht es immer um den Groove, also um das Zusammenspiel der verschiedenen Musiker, wobei der Schlagzeuger für den Grundbeat zuständig ist. Charlie Watts kam vom Jazz her und hatte diesen speziellen Swing mit einer Prise Boogie-Woogie drauf. Zudem war er ein richtiger Engländer, ganz gentleman-like, er gab den Stones viel von seinem Stilbewusstsein mit und prägte sie durch sein kultiviertes Spiel.