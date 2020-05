Recruiting mal anders – Charmeoffensive: Klotener Kindergärtler suchen Lehrperson Kloten lässt in drei Videos 13 Kinder erzählen, was ihre ideale Kindergartenlehrperson können muss. Das unkonventionelle Recruiting trägt Früchte. Sharon Saameli

Nachwuchs im Lehrpersonenteam gesucht: Bild aus dem Kindergarten Im Feld, Kloten. Foto: Leo Wyden

Gesucht wird per sofort oder nach Vereinbarung: Löwenbändiger, Astronautin, Tierschützer, Hüpfburgbauerin. Gewünscht sind Qualifikationen in Magie – die Klientel wünscht, in Einhörner verwandelt zu werden, sowie glitzernde Feenflügel – und die Fähigkeit, «viel Seich» beizubringen. Ausserdem sollte die Bewerberin hübsche Haare haben, aber nicht zu lang, und überhaupt die schlauste Lehrerin aller Zeiten sein.