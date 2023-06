Rochade bei Medienhaus – Chefredaktor Jonas Projer muss bei der «NZZ am Sonntag» gehen Der ehemalige SRF-Moderator und Blick-TV-Chef wird bei der «NZZ am Sonntag» wegen Differenzen abgesetzt. Andreas Tobler UPDATE FOLGT

Die «NZZ am Sonntag» trennt sich von ihrem Chefredaktor Jonas Projer. Grund für Projers Abgang sind «strategische Differenzen», heisst es in einer Medienmitteilung der NZZ. Die interimistische Leitung übernehmen Anja Burri, Thomas Stamm, Christoph Zürcher und Daniel Foppa.

Erste Hinweise auf seinen Abgang gab Projer in der Nacht auf Dienstag auf seinem Twitter-Profil: Sein bisheriges Autorenbild – eine Zeichnung, die jeweils neben seinen Kommentaren in der gedruckten Ausgabe der «NZZ am Sonntag» veröffentlicht wurde –, ersetzte er durch ein privates Foto, das den fünffachen Familienvater mit einem seiner Söhne auf den Schultern zeigt.

Projers Wahl zum Chefredaktor der «NZZ am Sonntag» war überraschend: Der heute 41-Jährige hatte vor seinem Wechsel zur «NZZ am Sonntag» fast keine Erfahrungen im geschriebenen Journalismus. Zwar hatte Projer während seines Studiums der Filmwissenschaften für die Kinoschrift «Zoom» ein Praktikum absolviert und danach für den «Landboten» geschrieben, der heute wie diese Zeitung zu Tamedia gehört. Bekanntheit hatte Projer als TV-Mann erreicht – und da vor allem in seiner Funktion als Moderator der Arena in den Jahren 2014 bis 2019. Von der Arena wechselte Projer zum Blick, für den er ein eigenes Internetfernsehen aufbaute. Nach seinem Weggang bei SRF sei er «ziemlich schnell» FDP-Mitglied geworden, erzählte Projer vor einem Jahr im Gespräch mit der SonntagsZeitung.

Seit Projers Stellenantritt bei der «NZZ am Sonntag» im September 2021 gab es zahlreiche personelle Veränderungen. Zuletzt verliess Nicole Althaus auf 1. Juni die Chefredaktion. Althaus habe sich bereits im Frühjahr 2022 entschieden, ihre Leitungsaufgaben bei der «NZZ am Sonntag» im Jahr 2023 abzugeben und «perspektivisch eine neue Stelle als Autorin anzutreten», wie die NZZ-Unternehmenskommunikation dazu auf Anfrage schreibt. Dieser Schritt sei vor einem Jahr bereits vertraglich festgehalten und nun per 1. Juni 2023 vollzogen worden. Und dies, obwohl Projer einen Coach engagierte, damit aus der Chefredaktion, die er neu zusammensetzen konnte, ein Team wird.



Bereits zuvor war es zu zahlreichen Abgängen auf der Redaktion gekommen: Der Leiter des Hintergrundteams verliess die «NZZ am Sonntag» und wechselte als Kommunikationschef ins Bundesamt für Raumentwicklung. Der Hintergrund-Redaktor Peter Hossli wechselte zu Ringier, wo er heute als Autor und Leiter der Journalistinnen- und Journalistenschule tätig ist. Hossli hatte zuvor für die «NZZ am Sonntag» zu Alain Berset recherchiert. Doch die zweiteilige Recherche, die unter anderem aufgezeigt haben soll, wie die Informationen zur Erpressung des Bundesrates zur «Weltwoche» gelangten, durften in der «NZZ am Sonntag» nicht erscheinen, für die Projer als Chefredaktor die publizistische Verantwortung hatte.



Zu einem weiteren Abgang kam es nach der Lancierung eines neuen Digitalmagazins: Der Produktionschef wechselte von der NZZ zum Onlinemagazin Republik. Es habe auf der Redaktion «gerumpelt», sagt Projer dazu im Gespräch mit der SonntagsZeitung, «sicher auch wegen mir».

Projer kam in dieser Zeit an seine Grenzen: Nach Ausbruch des Ukrainekrieges musste er für zwei Wochen pausieren. Zu Projers Erfolgen während seiner Zeit als Chefredaktor der «NZZ am Sonntag» gehört die Lancierung eines Nachhaltigkeitsbundes.



Projer verlasse die «NZZ am Sonntag» «mit Bedauern, aber gleichzeitig auch mit Dankbarkeit», heisst es in der Medienmitteilung. Der Verwaltungsrat der NZZ habe die Suche nach einer geeigneten Nachfolge eingeleitet.

Andreas Tobler ist Redaktor, er studierte in Bern und in Berlin. 2021 wurde er zum Schweizer Kulturjournalisten des Jahres gewählt. 2022 erschien mit «Bändlistrasse» sein Buch über die gleichnamige linksanarchistische Gruppe, die Kontakte zur RAF hatte, im Echtzeit-Verlag. Mehr Infos @tobler_andreas

