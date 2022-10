Gegenoffensive der Ukraine – Cherson wird zum Brennpunkt des Kriegs Die russische Armee gerät immer stärker unter Druck. Putin hat das Kriegsrecht in den annektierten Gebieten verhängt. Mit ungewöhnlicher Offenheit rufen seine Statthalter die Zivilisten zur Flucht auf. Sebastian Gierke

Aufmarsch bei Cherson: Ukrainische Panzertruppen in einem Dorf in der Nähe der umkämpften Stadt. Foto: Metin Akta (Anadolu Agency via Getty Images)



Der russische Machthaber Wladimir Putin hat in vier vor kurzem annektierten ukrainischen Gebieten den Kriegszustand verhängt. Ein entsprechendes Dekret habe er unterschieben, sagte Putin bei einer Ansprache im nationalen Sicherheitsrat. Mit diesem Schritt bekommen die russischen Besatzungsverwaltungen in den Gebieten Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja grössere Macht. Bewohner der Regionen können nun beispielsweise zur Arbeit in der Rüstungsindustrie gezwungen oder an Reisen gehindert werden. Auch die Einführung von Militärzensur und das Abhören privater Telefongespräche sind jetzt offiziell möglich.