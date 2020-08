Reiten: Unterländer Erfolge – Cheryl Schoch hängt ihren Partner ab In drei von vier Galopprennen in Avenches haben Cheryl Schoch und Olivier Plaçais aus Dielsdorf sowie der Süniker Julien Lemée ihre Konkurrenten auf die Plätze verwiesen. Werner Bucher

Auf Mitshurin gewinnt Cheryl Schoch aus Dielsdorf das Flachrennen über 1600 Meter, verfolgt von ihrem Partner Clément Lheureux auf Amazing Rock. Foto: Werner Bucher

Mit einem klaren Start-Ziel-Sieg über 1600 Meter auf dem vierjährigen Mitshurin buchte Schoch den ersten Unterländer Erfolg des Renntags in der Romandie. Das mit 55,27 km/h rasante Tempo erklärte die 24-Jährige so: «Ich hatte die Orders, vorne zu gehen. Im Einlauf habe ich gedacht, da kommt sicher noch einer von hinten.» Und wer da noch angeprescht kam: ihr Partner Clément Lheureux auf Amazing Rock. Das Paar lebt seit drei Jahren in Dielsdorf zusammen. Vom Franzosen hat Schoch viel gelernt – und tritt nun oft gegen ihn als Konkurrentin an. Beide arbeiten sie im Urdorfer Champion-Stall von Miro Weiss, der auch Mitshurin trainiert. Der Schimmel steht im Besitz des Stalls Four Fans mit Georg Züblin aus Neerach.