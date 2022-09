Nein zum Referendum in Chile – Chile lehnt eine der progressivsten Verfassungen der Welt ab Mehr Rechte für Indigene, mehr Umweltschutz, Recht auf Abtreibung: Vielen Chileninnen und Chilenen geht der Entwurf einer neuen Verfassung zu weit. Christoph Gurk aus Buenos Aires

Gegnerinnen und Gegner der neuen Verfassung feiern in der Hauptstadt Santiago. Foto: Keystone

Es war ein grosses demokratisches Experiment, doch an seinem Ende steht nun erstmal ein «Nein». Bei einem Referendum hat sich am Sonntag eine überwältigende Mehrheit der Chileninnen und Chilenen gegen den Entwurf einer neuen Verfassung ausgesprochen: Fast 62 Prozent der Wählerinnen und Wähler stimmten mit «rechazo», ich lehne ab, teilte die Wahlbehörde nach Auszählung von mehr als 99 Prozent der Stimmen mit. Nur 38 Prozent wählten dagegen «apruebo», ich stimme zu. Umfragen hatten ein solches Ergebnis schon seit Wochen vorausgesagt, dass es nun so eindeutig ist, kam für viele dennoch überraschend. Gegner der neuen Verfassung zogen feiernd und hupend durch die Hauptstadt Santiago.