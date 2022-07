Geldblog: Alibaba und Tencent – China bietet auch künftig Potenzial Strengere Regulierungen, Bewertungskorrekturen bei den Techaktien und weitere Unsicherheitsfaktoren erhöhen die Risiken bei chinesischen Aktien. Martin Spieler ordnet ein. Martin Spieler

Ich besitze neben verschiedenen anderen Exchange Traded Funds auch 4000 Stück vom iSares MSCI China USD. Zurzeit beträgt der Verlust -17 Prozent. Glauben Sie, dass ich bei diesem wieder einmal auf bessere Zeiten hoffen kann? Der weltweite Handel auch mit China muss doch erhalten bleiben. Leserfrage von K.S.

Der von Ihnen gehaltene iShares MSCI China UCITS ETF USD mit Valorennummer 47256616 investiert in Aktien von Unternehmen, die im MSCI China Index enthalten sind. Dieser setzt sich aus chinesischen Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung zusammen und deckt rund 85 Prozent des chinesischen Aktienmarktes ab. Damit sind Sie in der Lage, zu recht günstigen Konditionen breit diversifiziert in den chinesischen Markt mit seinen interessanten Wachstumsperspektiven zu investieren. Die Gesamtkostenquote Total Expense Ratio TER beträgt 0,4 Prozent.

Obwohl China nach den USA die zweitwichtigste Volkswirtschaft der Welt darstellt und weiter wächst, müssen Sie auf Ihrem China-ETF beträchtliche Buchverluste verbuchen. Gründe dafür gibt es gleich mehrere. Einerseits bremsen die Lieferkettenprobleme und die Null-Covid-Strategie der chinesischen Regierung mit langen Lockdowns in Shanghai in vielen weiteren Millionenstädten das Wachstum in China. Das Wachstumstempo wird nach dem Ende der Lockdowns zwar wieder anziehen, dürfte aber wohl noch einige Zeit gemächlicher bleiben als es früher war.

Sicher ist aber, dass China weltweit einer der wichtigsten Märkte bleibt und der Welthandel auch in Zukunft eine starke Rolle spielen wird.

Anderseits hat China seine Unternehmen an die kürzere Leine genommen. Insbesondere viele stark wachsende Technologiefirmen werden von der chinesischen Regierung deutlich strenger reguliert als dies in der Vergangenheit der Fall war. Dies hat viele Investoren ausserhalb Chinas verunsichert, weshalb viele aus den chinesischen Aktien ausgestiegen sind.

Unabhängig von der Politik in China bekommen die chinesischen Aktien auch die Bewertungskorrektur zu spüren, die insbesondere in den USA die Techwerte erfasst hat. Viele US-Techwerte waren deutlich überbewertet – ebenso wohl auch chinesische Techtitel. Jetzt, wo die Zinsen in den USA und verzögert auch in Europa steigen, werden kapitalintensive Technologiefirmen generell kritischer bewertet. Dies hat sich auch negativ auf die chinesischen Techaktien ausgewirkt. Der von Ihnen gehaltene iShares MSCI China UCITS ETF USD enthält denn auch eine Reihe von bekannten chinesischen Techunternehmen. Zu den grössten Positionen im MSCI China-Index, der die Basis dieses ETF bildet, gehören die hoch kapitalisierten Techfirmen Tencent Holdings, der Onlinehändler Alibaba, der Google-Konkurrent Baidu oder die Internetfirma JD.Com.

Trotz erhöhter Risiken halte ich es weiterhin für sinnvoll, wenn man in einem global breit diversifizierten Depot auch eine Position an chinesischen Aktien hält.

Zwar sind in dem Index auch viele andere Firmen aus anderen Branchen wie etwa die China Construction Bank oder die Bank of China enthalten. Doch die grossen chinesischen Techfirmen dominieren den ETF aufgrund ihrer hohen Marktkapitalisierung und ihres Erfolgs natürlich stark. Nachdem die Techfirmen wie Tencent und Alibaba wegen der strengeren Regulierung in China und wegen der weltweiten Korrektur der Techfirmen stark nachgegeben haben, wirkt sich die starke Gewichtung von früheren Börsenstars wie Alibaba nachteilig aus.

Wie es punkto Regulierung in China weiter geht, weiss ich auch nicht. Sicher ist aber, dass China weltweit einer der wichtigsten Märkte bleibt und der Welthandel auch in Zukunft eine starke Rolle spielen wird. China wird allein schon wegen seiner Grösse ein starkes Wirtschaftswachstum aufweisen. Dies spricht dafür, dass man weiter in China investiert bleibt. Die geopolitischen Unsicherheitsfaktoren haben aber zugenommen, was ein Engagement in chinesischen Aktien riskanter gemacht hat.

Trotz dieser erhöhten Risiken halte ich es weiterhin für sinnvoll, wenn man in einem global breit diversifizierten Depot auch eine Position an chinesischen Aktien hält. Darum würde ich den iShares MSCI China UCITS ETF USD trotz der Buchverluste nicht verkaufen, sondern halten. Allerdings müssen Sie sich wahrscheinlich auf eine längere Verschnaufpause einstellen.

