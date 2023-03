Globaler Wirtschaftsmotor stottert – China droht die «Japanisierung» – Warum sich die Welt davor fürchtet Immo-Krise, Bevölkerungsschwund: Chinas Wachstumsprognosen werden nach unten korrigiert. Nun drohen «japanische Zustände». Was das heisst, und wie es die Weltwirtschaft beträfe. Armin Müller

Wuchs China in den zehn Jahren vor der Pandemie mit 6 bis 10 Prozent pro Jahr, hält der IWF bis 2027 nur noch 4 und danach 3 Prozent für wahrscheinlich: Touristen in Shanghai. Foto: Hector Retamal (AFP)

Chinas Wirtschaft zieht wieder an. Nach der Aufhebung der Lockdowns erholt sich die Ökonomie, wie die am Mittwoch veröffentlichten Daten des Einkaufsmanagerindex von S&P Global zeigen. Die Beschäftigung nimmt seit langem wieder zu, ebenso die Auftragseingänge in der Industrie.