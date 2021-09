Überschuldeter Riesenkonzern - China droht ein Immobilienschock

Überschuldeter Konzern Evergrande – China droht ein Immobilienschock Die Regierung in Peking greift in der Wirtschaft durch. Ein gigantischer Immobilienkonzern steht deshalb nun am Abgrund – mit ungeahnten Folgen. Christoph Giesen aus Peking

Der chinesische Immobilienkonzern Evergrande darf keine neue Kredite mehr aufnehmen, seine Zukunft ist ungewiss: Blick auf die Baustelle des Guangzhou Evergrande Football Stadium. Foto: Zhong Zhenbin (AP Images)

Es ist noch gar nicht so lange her, da war die Welt des Hui Ka Yan, 62, noch in bester Ordnung: 2017 kürte ihn «Forbes» zum reichsten Chinesen, auf 45 Milliarden Dollar taxierte das Magazin sein Vermögen damals.

Er durfte beim Nationalen Volkskongress in Peking sprechen: «In den vergangenen dreissig Jahren haben private Unternehmen in China bei null angefangen», sagte Hui im Frühjahr 2018, «von klein zu gross, von schwach zu stark». Und sein Fussballclub war Serienmeister in der chinesischen Super-League, von 2011 bis 2017.

Hui hält 71 Prozent an Evergrande, so heisst sein Immobilien- und Mischkonzern. Doch plötzlich stellt sich eine Frage, die die Erfolge der Vergangenheit überstrahlt: Wie lange gibt es das Unternehmen noch? Die Schuldenlast ist gewaltig, mehr als 300 Milliarden Dollar sollen es sein.

Warnung vor Zahlungsausfällen

Hui, geboren 1958 in der zentralchinesischen Provinz Henan, hatte nach dem Studium zunächst ein Stahlwerk geleitet. In den frühen Neunzigerjahren zog er nach Shenzhen, jenes ehemalige Fischerdorf an der Grenze zu Hongkong, das nach der wirtschaftlichen Öffnung Chinas zur Sonderwirtschaftszone erklärt worden war.

Hier im Süden baute er sich sein Reich. 1996 gründete er der Provinzhauptstadt in Guangzhou seine Firma Evergrande. Seitdem gibt es kaum eine chinesische Stadt, in der sein Konzern nicht baute, Einkaufszentren und Hochhäuser hochzog. Ein Milliardenkonglomerat.

Am Mittwoch setzte die Ratingagentur Fitch die Bonitätsbewertung für den Konzern und zwei seiner Töchter wegen der Gefahr von bevorstehenden Zahlungsausfällen herab. «Die Herabstufung spiegelt unsere Ansicht wider, dass ein Ausfall in irgendeiner Form wahrscheinlich erscheint», heisst es in der Begründung. «Wir glauben, dass das Kreditrisiko angesichts knapper Liquidität, rückläufiger Vertragsverkäufe, des Drucks verspäteter Zahlungen an Lieferanten und Auftragnehmer und begrenzter Fortschritte bei der Veräusserung von Vermögenswerten hoch ist.»

Die langfristige Bonitätsnote lautet nun «CC». Viele Schrottpapiere haben eine bessere Bewertung.

Evergrande-Aktie fällt massiv Infos einblenden Der schuldenbeladene chinesische Immobilienkonzern China Evergrande sorgt an der Börse für Turbulenzen. Nach einem Medienbericht über geplante Zahlungsstopps bei Krediten an zwei Gläubigerbanken fürchteten Anleger einen Zusammenbruch des Konzerns und warfen am Donnerstag Aktien und Anleihen aus den Depots. An den Bondmärkten fiel der Preis für eine bis Januar 2023 laufende Anleihe des Unternehmens um 30 Prozent. Wegen der starken Turbulenzen hielt die chinesische Börse den Handel mit den Bonds zeitweise an. Die Aktien stürzten um bis zu 10,5 Prozent ab und notierten so niedrig wie seit sechs Jahren nicht mehr. Seit Jahresbeginn haben sie rund 75 Prozent verloren. Händler verwiesen mit Blick auf die beschleunigte Talfahrt auf einen Bericht des Finanznachrichtendienstes REDD, wonach Evergrande die Zinszahlungen an zwei seiner Gläubigerbanken aussetzen will. In dem Bericht hiess es weiter, dass auch Zahlungen an mehrere Treuhandfirmen hinausgezögert würden. Ab Mittwoch sollten zudem alle Zahlungen für seine Vermögensverwaltungsprodukte ausgesetzt werden. Evergrande wollte den Bericht nicht kommentieren. (sz)

Vor gut einer Woche hatte Evergrande selbst vor Ausfallrisiken gewarnt, falls es dem Unternehmen nicht gelingen sollte, die Bautätigkeit wieder aufzunehmen, Beteiligungen zu verkaufen und Kredite zu erneuern. Denn genau das fordert die Politik in Peking von den Immobilienkonzernen.

Diese Ansage kam wie auch bei den jüngsten staatlichen Eingriffen in der Bildungs- und der Internetbranche ohne grosse Vorankündigung. Die chinesische Aufsicht erliess Hunderte neue Regeln und beschränkte Kreditaufnahme sowie Grundstückskäufe, um für Abkühlung auf dem Häusermarkt zu sorgen.

Das China Evergrande Centre in Hong Kong. Foto: Isaac Lawrence (AFP)

Doch nicht nur die Preise gerieten unter Druck, sondern auch Immobilienunternehmen. Kreditausfälle und Firmenpleiten folgten. «Die Märkte sollten sich auf eine deutlich stärkere Verlangsamung des Wachstums, mehr Kredit- und Anleiheausfälle und möglicherweise Aufruhr an den Aktienmärkten gefasst machen», warnt der Nomura-Chefökonom Ting Lu. «Solch drakonische Massnahmen hat es noch nicht gegeben», sekundiert Steven Huang vom Immobilienbroker Lianjia in Shanghai.

Der Staat greift durch

Die «drei roten Linien» nennt die Propaganda die neuen finanztechnischen Vorgaben für die Baukonzerne. Das Verhältnis von Verbindlichkeiten zu Vermögenswerten muss erstens geringer sein als 70 Prozent. Der Nettoverschuldungsgrad darf zweitens nicht höher als 100 Prozent betragen, und schliesslich wird drittens ein Verhältnis von liquiden Mitteln zu kurzfristigen Verbindlichkeiten gefordert, das grösser als Faktor eins sein muss.

Was nach trockener Finanzarithmetik klingt, ist für Evergrande ein Desaster, im April riss der Konzern alle drei Vorgaben. Das Unternehmen darf deshalb keine neuen Kredite mehr aufnehmen.

Die an der Börse in Hongkong notierten Aktien des Konzerns fielen am Mittwoch zeitweise auf ein Sechsjahrestief. Seit Monatsbeginn haben sie 15 Prozent eingebüsst, das Minus seit Jahresbeginn beträgt mehr als 76 Prozent.

Schockwellen für das Finanzsystem befürchtet

«Wir gehen davon aus, dass der Weg des Schuldenabbaus des Unternehmens holprig sein wird, was zu hohen Preisnachlässen für Immobilienverkäufe und möglichen Veräusserungen von Vermögenswerten führen könnte», schreiben die Analysten von Goldman Sachs in einer aktuellen Studie.

Probleme hat Evergrande auch am Anleihenmarkt: Zwar hat das Unternehmen keine Anleihen mit einer Laufzeit bis 2021, dennoch schätzt die Ratingagentur Fitch, dass der Konzern allein im September Zinszahlungen von 129 Millionen Dollar aufbringen muss, bis Jahresende sollen gar 850 Millionen Dollar sein.

Lieferanten fordern ebenfalls Geld: Laut Börsenunterlagen schuldet der Konzern etwa der Firma Skshu Paint umgerechnet 87 Millionen Dollar.

Investoren fürchten bei einem Zusammenbruch von Evergrande Schockwellen für das chinesische Bankensystem. «Die riesige Bilanz wird einen echten Dominoeffekt auf China haben», warnt Nomura-Ökonom Ting Lu. «Wenn Finanzinstitute Geld verlieren, werden sie die Kreditvergabe an andere Unternehmen und Sektoren einschränken.»

