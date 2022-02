Analyse zu den Olympischen Winterspielen – China erschafft eine Parallelwelt Zensur, Propaganda und Corona werden die Spiele prägen. Sie stehen für das heutige China: ein Land, das sich wirtschaftlich und politisch von der Welt abkoppelt. Christoph Giesen aus Peking

Eine Machtdemonstration: Xi Jinping an der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Peking. Foto: Lintao Zhang (Getty Images)

Die Olympischen Winterspiele finden in Peking statt. Auf diese Aussage wird man sich in den kommenden zwei Wochen sowohl in China als auch im Rest der Welt einigen können, fast alles andere aber dürfte strittig sein. Die chinesischen Staatsmedien werden Jubelmeldungen und bunte Bilder verbreiten. Es werden die angeblich sichersten, saubersten und schönsten Spiele der Menschheitsgeschichte. Kein Wort von der Verfolgung der Uiguren oder dem Niedergang der Demokratie in Hongkong. Stattdessen seichte Propaganda für die eigenen Leute. Ein Bild, völlig abgekoppelt vom Rest der Welt, als gäbe es zwei Veranstaltungen, zwei Realitäten, zwei Olympias.