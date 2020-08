Rechtsstaatliche Fassade: Hongkongs Regierungschefin verkündet vor der Presse die Verschiebung der Wahl (31. Juli 2020). Foto: Jérôme Favre (Keystone)

Am Freitag verkündete Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam, die für den 6. September geplante Parlamentswahl werde verschoben – auf unbestimmte Zeit, einen neuen Termin für die Wahl nannte sie nicht. Dagegen gab sie einen Grund an, weshalb der Urnengang vertagt wird: angeblich wegen Corona. In der Millionenmetropole ist die Anzahl der Neuinfektionen im Juli stark gestiegen – zuletzt auf 100 bis 150 pro Tag.