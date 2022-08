Geheimprozess mit politischem Sprengstoff – China macht entführtem Multimilliardär den Prozess 2017 wurde Xiao Jianhua aus einem Hongkonger Luxushotel entführt. Jetzt muss er vor Gericht. Die genauen Vorwürfe sind unbekannt, weil alle Behörden eisern schweigen. Hans-Jürgen Maurus

Eines der wenigen Fotos, das von Xiao Jianhua existieren. Vor fünf Jahren verschwand der Mann spurlos – jetzt steht er bald vor Gericht. Foto: The New York Times/Redux/Redux/laif

Am 27. Januar 2017 kurz nach 1 Uhr früh spielte sich im vornehmen Four Seasons Hotel in Hongkong eine filmreife Szene ab. Zwei Dutzend chinesische Agenten stürmten das Apartment des chinesisch-kanadischen Milliardärs Xiao Jianhua, setzten laut CNN die acht Bodyguards des Industriellen ausser Gefecht und schoben den Topmanager zwei Stunden später in einem Rollstuhl aus dem Hotel, um ihn in einem Lieferwagen abzutransportieren.