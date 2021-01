Neue Methode – China testet per Anal-Abstrich auf Coronavirus Das Coronavirus sei im Anus länger nachweisbar als in den Atemwegen, sagt ein Arzt in Peking.

Anal-Methode ist laut einem chinesischen TV-sender nicht sehr «angenehm»: Menschen stehen in Peking für den Corona-Test an. (26. Januar 2021) AFPStringer Es wird deshalb auch in China weiterhin grossteils per Rachen- und Nasen-Abstrich getestet. AFP/Mao Siqian Der Anal-Abstrich kommt demnach vor allem bei Menschen, bei denen ein hohes Risiko einer Coronavirus-Infektion besteht, zum Einsatz. AFP/Zhang Tao 1 / 4

Darum gehts Infos einblenden In China wird nun auch per Anal-Abstrich auf Corona getestet.

Es wird jedoch weiterhin grossteils der Rachen- und Nasen-Abstrich durchgeführt, weil die Anal-Methode nicht sehr «angenehm» sei.

China hat die Einreiseregeln verschärft.

Die chinesischen Behörden nehmen Corona-Tests nun auch per Anal-Abstrich vor. Diese Methode könne «die Nachweisrate bei infizierten Personen erhöhen», da das Virus im Anus länger nachweisbar sei als in den Atemwegen, sagte Li Tongzeng, ein leitender Arzt des You’an Krankenhauses in Peking, dem staatlichen Fernsehsender CCTV. Dem Sender zufolge wird jedoch weiterhin grossteils per Rachen- und Nasen-Abstrich getestet, da die Anal-Methode nicht sehr «angenehm» sei.

Der Anal-Abstrich kommt demnach vor allem bei Menschen, bei denen ein hohes Risiko einer Coronavirus-Infektion besteht, zum Einsatz. Vergangene Woche war dies laut CCTV bei Bewohnern mehrerer Viertel Pekings mit bestätigten Corona-Infektionen der Fall. Auch Bürger in Quarantäne wurden demnach auf diese Weise getestet.

China verschärft Einreiseregeln

In den vergangenen Wochen wurden wegen vereinzelter kleiner Ausbrüche mehrere Städte im Norden Chinas abgeriegelt und Massentests vorgenommen. Wegen der weltweit steigenden Infektionszahlen hat China zudem seine Einreiseregeln verschärft. Alle Reisenden müssen bei ihrer Ankunft mehrere negative Test-Ergebnisse vorweisen und sich mindestens 14 Tage in Quarantäne begeben.

Die Internetnutzer reagierten mit schwarzem Humor auf das neue Test-Vorgehen. «Ich habe zwei Anal-Abstriche gemacht, jedes Mal musste ich danach einen Rachen-Abstrich machen – ich hatte solche Angst, dass die Krankenschwester vergisst, ein neues Stäbchen zu benutzen», scherzte ein Nutzer auf der Plattform Weibo.

AFP/chk