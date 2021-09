Bericht der «Financial Times» – China zerschlägt AliPay – und erzwingt separate Kredit-App Peking zieht die Daumenschrauben gegenüber seiner Tech-Industrie weiter an. Damit soll nach Jahren des rasanten Wachstums die Kontrolle über Wirtschaft und Gesellschaft gestärkt werden.

Alipay (im Bild das Logo des Hauptquartiers in Shanghai, ist das Tochterunternehmen von Alibaba. Dieses geriet bereits im Herbst vergangenen Jahres ins Visier der Regulierer. Foto: Alex Plaveski (Keystone)

Die Behörden in China gehen einem Bericht der «Financial Times» zufolge weiter hart gegen den Onlineriesen Alibaba vor: Der Online-Bezahldienst Alipay müsse auf staatliche Anordnung hin sein Geschäft mit Kleinstkrediten abspalten, berichtete die Zeitung am Montag unter Berufung auf eine «informierte Person». Alipay ist der führende Online-Bezahldienst in China; er gehört zum Finanzarm von Alibaba, der Ant Group.

Laut «Financial Times» soll Alipay nach der Abspaltung des Kreditgeschäfts die Kundendaten an ein teilstaatliches Unternehmen aushändigen, das künftig die Kreditwürdigkeit von Kundinnen und Kunden ermitteln soll. Alipay reagierte zunächst nicht auf AFP-Anfrage.

China nimmt die grossen Tech-Firmen im Land seit Monaten immer enger an die Leine. Die Konzerne sehen sich immer neuen Regeln, Strafzahlungen und auch Einschüchterungen ausgesetzt – mit weitreichenden Auswirkungen. Die Ant Group war im vergangenen Jahr das erste grosse Onlineunternehmen, gegen das die chinesischen Behörden vorgingen. Sie untersagten Anfang November den geplanten riesigen Börsengang von Ant – Alibaba-Gründer Jack Ma hatte Ende Oktober öffentlich die Finanzregulierungsbehörden kritisiert. Im April dieses Jahr wurde eine Rekordstrafe von umgerechnet 2,3 Milliarden Euro gegen Alibaba wegen Ausnutzens seiner marktbeherrschenden Stellung verhängt.

Ein Sprecher des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie sagte am Montag, Alibaba und weitere Internetanbieter seien aufgefordert worden, Weiterleitungen zu Diensten von Wettbewerbern nicht länger zu blockieren. Das schade den Interessen der Nutzerinnen und Nutzer und störe die Marktordnung.

AFP

