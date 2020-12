Boom trotz Pandemie – Chinas Uhrenfans helfen Schweizer Branche durch die Krise Konsumenten aus China ändern ihr Kaufverhalten und erwerben Uhren verstärkt daheim statt auf Reisen. Das hilft der gebeutelten Schweizer Uhrenindustrie in der aktuellen Krise. Jon Mettler

Werbung für eine Schweizer Uhrenmarke in Peking: Der Appetit der Chinesen auf Luxusgüter ist ungebremst. Foto: Diego Azubel (Keystone)

Das Auftreten des neuen Coronavirus in der chinesischen Stadt Wuhan stürzt die Schweizer Uhrenindustrie in eine der grössten Krisen seit der Nachkriegszeit. Doch ausgerechnet die anhaltende Konsumlust der Chinesen sorgt dafür, dass der drittwichtigste Exportzweig der Schweiz nach der Pharmabranche und der Maschinenindustrie in diesem Jahr glimpflicher davon kommt als befürchtet. An der Uhrenindustrie hängen landesweit direkt knapp 58’000 Arbeitsplätze.

Die wertmässigen Ausfuhren von Schweizer Uhren nach China sind von Januar bis November im Vergleich zu 2019 um fast ein Fünftel gestiegen. Bei allen anderen bedeutenden Abnehmern wie den USA und Hongkong sind die Exporte hingegen deutlich eingebrochen. Inzwischen hat China die Sonderverwaltungszone Hongkong als wichtigsten Absatzmarkt für Schweizer Zeitmesser abgelöst.