Mehr Kinder in Buchs – Chindsgi ist zu klein, darum gibts neu einen Waldkindergarten Buchs rechnet mit mehr Kindern, als die Kindergärten aufnehmen können. Statt einer neuen Kindergartenklasse in einem Provisorium gibts einen Waldkindergarten. Anna Bérard

In diesem Waldkindergarten bei Basel rüsten die Kinder Rüebli zum Znüni. Foto: Florian Bärtschiger

Wohin mit den Kindern, die im Kindergarten keinen Platz haben? Diese Frage hat sich die Schulbehörde in Buchs stellen müssen. Die Antwort steht jetzt fest: in den Wald. Buchs kann mit dem neuen Waldkindergarten gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Einerseits erwartet die Gemeinde aufs neue Schuljahr mehr Kinder, als in den bestehenden Kindergärten Platz haben. Andererseits kann sie eine Idee umsetzen, die bereits vor rund zwölf Jahren aufs Tapet kam, dann aber nicht weiterverfolgt wurde, wie aus der Mitteilung hervorgeht.