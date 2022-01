Fair-Fashion-Alternative zu Shein – Chinesische Mode – aber fair und öko Was nach einem Widerspruch klingt, ist im Kommen: nachhaltige Mode made in China. Das Pionier-Label LangerChen ist auch in der Schweiz erhältlich. Denise Jeitziner

LangerChen-Mantel aus der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2022. Foto: PD

Kennen Sie Shein? Das ist so etwas wie das chinesische Pendant zu Zalando und die meistbesuchte Modewebsite der Welt. Auch in der Schweiz bestellen junge Kundinnen wie wild dank ausgeklügeltem Marketing auf Instagram und Tiktok. Täglich kommen über 500 neue Kleidungsstücke auf die Ultra-Fast-Fashion-Plattform und sie sind so spottbillig – ein Mantel beispielsweise kostet 21 Franken –, dass es sich nicht mal lohnt, sie zu retournieren, falls sie nicht passen oder schlecht verarbeitet sind, was oft der Fall ist. Denn das Porto ist höher.

Spottbillige Mode via App bestellen: Der Ultra-Fast-Fashion Gigant Shein spricht vor allem die Generation Tiktok an. Foto: PD

Dass Shein weder ökologisch noch fair produziert, ist so offensichtlich, dass es den Beweis der Nichtregierungsorganisation Public Eye gar nicht gebraucht hätte. Wen überraschts: Chinaware ist Schrottware, denkt man.

Aber diese Gleichung ist falsch. «Made in China» bedeutet nicht automatisch Massenproduktion und schlechte Arbeitsbedingungen. Es gibt eine wachsende Gegenbewegung: ökologische Mode produziert unter fairen Arbeitsbedingungen.

«Wir wollten Dinge einfach besser machen.» Philipp Langer, Co-Gründer des Öko-Labels LangerChen

Ein Vorreiter ist das chinesisch-deutsche Label LangerChen, das inzwischen auch in Schweizer Fair-Fashion-Läden erhältlich ist. «Wir wollten Dinge einfach besser machen», sagt Philipp Langer, der das Unternehmen 2013 gemeinsam mit seiner Geschäftspartnerin Miranda Chen gegründet hat.

Das Gründerduo von LangerChen: Miranda Chen und Philipp Langer. Foto: PD

Sie leitet in ihrer Heimat die firmeneigene Produktionsstätte in der Nähe von Shanghai, wo nicht nur die Kleidungsstücke, sondern auch die verschiedenen Stoffe hergestellt werden, er die deutsche Geschäftszentrale von LangerChen in der Nähe von München.

LangerChen ist das Gegenteil von Shein

«Es gab damals einzelne andere Anbieter in China, aber wir waren sicherlich ein Pionier in China, der sich ausschliesslich auf Eco-Fashion konzentriert hat», sagt Philipp Langer. LangerChen ist in mehrerer Hinsicht das komplette Gegenteil von Shein. Mit im Schnelldurchlauf produzierter Schrottware hat man es hier eindeutig nicht zu tun. Das spürt man von der Verarbeitung bis zur Lieferung.

«China wirkt aufgrund seiner wirtschaftlichen Stärke auf viele beängstigend.» Philipp Langer, Co-Gründer des Öko-Labels LangerChen

Die Jacken und Mäntel aus ökozertifiziertem Material werden in schwarzem Seidenpapier eingewickelt und CO₂-optimiert geliefert, das Produkte-Tag ist von Hand signiert, wohl von der Person, die die Teile in Shanghai eingepackt hat. Rund 90 Mitarbeitende werden vor Ort beschäftigt, und zwar zu fairen Arbeitsbedingungen, wie das Unternehmen auf seiner Website betont. Also mit 40-Stunden-Woche, Langzeitverträgen und einem Lohnniveau «weit über dem gesetzlichen Mindestlohn».

Zeitlose Mäntel und Jacken für Männer und Frauen: Darauf konzentriert sich das Label LangerChen. Foto: Langerchen

«China ist schon länger kein Billiglohnland mehr. Die Löhne in der Textilbranche sind ungefähr 10-mal so hoch wie in den echten Billiglohnländern wie zum Beispiel Bangladesh», sagt Philipp Langer. Das oftmals schlechte Image erklärt er sich damit, dass das Land aufgrund seiner wirtschaftlichen Stärke auf viele beängstigend wirke. «Das wird leider vermischt mit den alten Bildern der Werkbank der Welt und führt zu einem teilweise unreflektierten Bild ‹des chinesischen Drachen›».

«Fast Fashion wird zwar noch stark konsumiert, ist aber eigentlich out.» Philipp Langer, Co-Gründer des Öko-Labels LangerChen

Ultra-Fast-Fashion-Giganten wie Shein zementieren dieses Bild natürlich weiter. Und die Nachfrage nach unfairer Billigmode ist nach wie vor gigantisch, aller Eco- und Fair-Fashion-Initiativen zum Trotz. «Fast Fashion wird zwar noch stark konsumiert, ist mittlerweile aber eigentlich out», ist Langer überzeugt. Der Trend gehe zu weniger, aber besser. Das komme hochwertigen, nachhaltigen Kleidungsstücken zugute. «Wir wachsen jedes Jahr um circa 30 Prozent.»

Die Teile sind absichtlich relativ günstig

Und das, obwohl etwa ein Wintermantel aus Biowolle im Onlineshop bereits ab rund 280 Franken zu haben ist. Das ist zwar zehnmal teurer als ein Billigmantel von Shein, aber vor allem im Vergleich zu anderen Fair-Fashion-Labels auffallend günstig. Ist das kein Widerspruch?

«Das ist Absicht», sagt Philipp Langer. «Unser erstes Unternehmensziel ist, die Fair Fashion dauerhaft im Markt zu etablieren, nicht Gewinnausrichtung.» Sie sähen da keine andere Möglichkeit, als konkurrenzfähige Preise zu bieten. Das Ziel sei, dadurch auf Mengen zu kommen, damit sich die Kosten in der Produktion im Rahmen hielten. Und die Mitarbeitenden trotzdem faire Löhne erhalten.

Mitarbeitende in der firmeneigenen Produktionsstätte in der Nähe Shanghais. Foto: PD

Der Fokus liegt auf Outerwear, also hauptsächlich auf zeitlosen Jacken und Mänteln für Männer und Frauen. Diese Spezialisierung soll auch so bleiben. «Wir sehen den Konsumenten von heute und morgen als Kurator seines eigenen Stils. Deshalb sucht er sich bevorzugt Kleidungsstücke, die einem hohen Anspruch genügen. Deshalb konzentrieren wir uns auf eine Produktgruppe und setzen all unsere Kraft in ein ausgearbeitetes Produkt.»

Chinesische Firmen investieren in Ökosparte

Langer glaubt, dass die Pandemie die Sinnhaftigkeit der nachhaltigen Mode verstärkt hat. «Ressourcenschonung steht im Trend. Fast Fashion mit seinen rücksichtslosen Praktiken ist nicht mehr zeitgemäss.» Inzwischen würden viele chinesische Unternehmen neben dem konventionellen Geschäft auch eine ökologische Sparte betreiben. «Im Zuliefermarkt hat sich seit der Pandemie aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage für zertifizierte Öko-Produkte viel getan.»

Das boomende Beispiel von Shein spricht da zwar momentan eine andere Sprache. Aber dass China in seinem Streben nach der wirtschaftlichen Vormacht gleichzeitig in eine ökologische Modeproduktion investiert, deutet zumindest auf eine breite Veränderung hin.

Denise Jeitziner ist Redaktorin im Ressort Leben und Teil des Newsletter-Teams von «Der Morgen». Vor dem Einstieg in den Journalismus hat sie Rechtswissenschaften studiert und weder das eine noch das andere je bereut. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.