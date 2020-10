Gute Nachricht für Ferienorte – Chinesische Touristen sind bald zurück in der Schweiz Touristen aus China, Hongkong und Taiwan fangen bereits wieder an, Reisen nach Europa zu buchen. Sie wollen länger im Land bleiben als bisher. Und nicht mehr in grossen Gruppen reisen. Peter Burkhardt

Dieses Bild könnte man bald wieder sehen: Asiatische Touristen auf dem Jungfraujoch. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Luzern, Interlaken, Zürich, Jungfraujoch, Titlis: Vor der Corona-Pandemie wimmelte es in der Schweiz von chinesischen Touristen. Sie waren in den vergangenen Jahren zur drittwichtigsten ausländischen Gästegruppe aufgestiegen, nach den Deutschen und gleich nach den US-Amerikanern. Jetzt fehlen sie in den Hotels, Restaurants, Bergbahnen, Uhren- und Souvenirgeschäften schmerzlich.