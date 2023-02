Sorge um einflussreichen Banker – Chinesischer Milliardär Bao Fan verschwunden Er gehört zu den profiliertesten Geschäftsmännern Chinas – nun wird Bao Fan laut der von ihm gegründeten Investment-Bank vermisst. Die Aktie fiel daraufhin um bis zu 30 Prozent.

Seit Tagen verschwunden: Bao Fan, chinesischer Milliardär und Chef der Investment Bank China Renaissance. Foto: May Tse (Getty Images)

Der chinesische Milliardär und Chef der Investmentbank China Renaissance, Bao Fan, wird vermisst. «Das Unternehmen war nicht in der Lage, Herrn Bao zu kontaktieren», hiess es am Freitag in einer Mitteilung an die Hongkonger Börse. Nähere Angaben zu dem Verschwinden des einflussreichen Geschäftsmannes machte die Bank nicht. Nach der Veröffentlichung der Erklärung fiel der Kurs der Bank-Aktie um bis zu 30 Prozent.

Die Wirtschaftsnachrichten-Website «Caixin» berichtete am Donnerstagabend, Bao sei seit zwei Tagen nicht mehr erreichbar. China Renaissance reagierte zunächst nicht auf Nachfragen zu dem Verbleib des 52-Jährigen. Laut Quellen der Agentur «Bloomberg» wurde der Familie von Bao mitgeteilt, dass der Milliardär an einer Untersuchung beteiligt sei.

Bao hat mit seiner Bank zu der Gründung einer Reihe von Internet-Startups in China beigetragen, darunter die führende E-Commerce-Firma JD.com. Der ehemalige Banker bei Morgan Stanley und der Credit Suisse hatte sich zudem einen Namen als Vermittler bei schwierigen Fusionen und Übernahmen gemacht. Laut «Caixin» wurde erst im September China-Renaissance-Präsident Cong Lin in Gewahrsam genommen.

In China verschwinden immer wieder Geschäftsleute

Das Verschwinden von Geschäftsleuten ist in China keine Seltenheit, denn die Behörden können Verdächtige monatelang oder sogar jahrelang ohne Anklage oder Zugang zu einem Rechtsbeistand festhalten. In den vergangenen Jahren gerieten in der Volksrepublik wiederholt Investoren ins Visier der Behörden, nachdem der chinesische Präsident Xi Jinping Ende 2021 eine breit angelegte Anti-Korruptionskampagne im Finanzsektor ankündigte.

2017 wurde der chinesisch-kanadische Geschäftsmann Xiao Jianhua festgenommen und 2022 wegen Korruption zu 13 Jahren Haft verurteilt. Berichten zufolge war Xiao in Hongkong von Pekinger Polizisten in Zivil festgenommen worden. Mit einem geschätzten Vermögen von rund sechs Milliarden Dollar (5,6 Milliarden Franken) gehörte er damals zu den reichsten Menschen Chinas.

Auch Alibaba-Gründer Jack Ma verschwand ab 2020 monatelang von der Bildfläche. Foto: Wang He (Getty Images)

Lai Xiaomin, der ehemalige Vorsitzende von China Huarong Asset Management, einem grossen staatlichen Finanzunternehmen, wurde 2021 wegen Korruption gar zu Tode verurteilt. Das Gericht befand ihn für schuldig, Bestechungsgelder in Höhe von insgesamt fast 1,8 Milliarden Yuan (243 Millionen Franken) angenommen zu haben.

Auch das Verschwinden des Gründers des chinesischen Online-Giganten Alibaba, Jack Ma, sorgte 2020 international für Aufsehen. Nachdem sich Ma kritisch über Chinas Finanzregulierungssystem geäussert hatte, wurde der Milliardär monatelang vermisst. Anfang 2021 meldete sich der Milliardär überraschend mit einer Video-Rede zurück, seither ist es um Ma aber ruhig geworden.

AFP/lif

