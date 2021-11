Opfikon – Chlausmärt wegen steigender Corona-Fallzahlen abgesagt Der Chlausmärt in Opfikon hätte am kommenden Wochenende stattgefunden. Nun haben Organisatoren entschieden, auf die Durchführung zu verzichten. Thomas Mathis

Nach 2019 gab es keinen Chlausmärt mehr in Opfikon. Foto: Dorfverein Opfikon

Noch in der vergangenen Woche sah es so aus, als ob der Chlausmärt in Opfikon dieses Jahr stattfinden wird. Doch nun haben sich die Organisatoren in Absprache mit der Stadt entschieden, den Anlass vom 28. November auch für dieses Jahr abzusagen. «Es tut uns unendlich leid, dass wir den Markt aufgrund der grassierenden Corona-Fallzahlen absagen müssen», teilt Jörg Jenny, Präsident des Dorfvereins, mit.

Der Entscheid sei ihnen nicht leichtgefallen, da der Markt mit viel Herzblut organisiert worden sei. Aber die Gesundheit von allen stehe an oberster Stelle. «Wir wissen, dass viele Markstandbetreibende viel Schönes vorbereitet haben.» Als Ersatz ist ein Onlinemarkt geplant. Die Angebote werden ab kommendem Wochenende auf der Website des Dorfvereins aufgeschaltet. Jenny: «Wir hoffen fest, dass der Chlausmärt am 27. November 2022 wieder stattfinden kann.» Ebenfalls abgesagt wurde in der Zwischenzeit der Klotener Weihnachtsmarkt.

Thomas Mathis ist Redaktor für das Ressort Zürcher Unterland. Er hat an der Universität Zürich studiert und arbeitet seit 2016 im Journalismus. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.