Serenade in Rorbas – Chor zeigt sein Repertoire Nach zweijähriger Pause lud der Gemischte Chor Bülach-Embrachertal am Sonntag, 18. September, endlich wieder zu seiner traditionellen Serenade in Rorbas ein.

Die Sängerinnen und Sänger haben dem Publikum ein unterhaltsames Programm geboten. Foto: Bruno Knuchel

Ganz nach dem Motto «Sing a Song» wurde die Serenade im gut gefüllten Steigwiessaal mit dem gleichnamigen Titel eröffnet. «Singt, singt, denn singen tut gut» erinnerte wie gesund und immunstärkend doch singen ist. Mit «Ghörsch du das Lied» wurde das Publikum eingeladen, selbst zu erfahren, wieviel Spass singen macht und bildete die dritte Stimme des Kanons. Dann wurde die Stimmung archaisch-couragiert. Das Lied aus «Les Miserables» entführte das Publikum ins revolutionäre Paris von 1832. Als Kontrast dazu folgte «Moon River» und lud zum Träumen ein. Vor der Pause durfte sich das Publikum die Wurst vom Grill vom Puurehof im Rüedi und das feine Stück Kuchen redlich verdienen. Von der Chorleiterin Sarah Nyffeler, die seit vielen Jahren den Takt angibt bestens instruiert, fungierte das gesamte Publikum als Rhythmus-Gruppe zu «Always look on the bright side of life».

Ehrung für Chorleiterin

Ein rotes Fahrrad mit Chauffeur brachte Sarah Nyffeler zu den Klängen von «I han es Velo, es Velo des is rot» nach der Pause unter dem Beifall eines herzhaft lachenden Publikums zur Bühne zurück. Die Stimmung wechselte dann hin zu etwas ruhigeren Klängen. «E malama» erinnerte daran, Wertvolles zu pflegen und zu erhalten. Mit dem bittenden Gesang «God help the outcasts» aus dem «Glöckner von Notre Dame» und dem zarten Lied «Vom Flügel eines Engels berührt» schloss sich der beschauliche Liederkreis. Bevor das offiziell letzte Lied erklang, nutzte der Chor die Gelegenheit, Sarah Nyffeler mit einer kleinen Ehrung für über zehn Jahre Chorleitung zu überraschen. Alle Lieder wurden professionell und einfühlsam von Debora Schweizer am Klavier untermalt und Siggi Baierlein hielt wie schon so manches Jahr mit ihrer Moderation den roten Faden in der Hand. Mit der Zugabe «Die letzten Sterne» aus dem Musical «Hair» klang diese unterhaltsame, von Lebens- und Singlust geprägte Serenade aus und entliess ein gutgelauntes Publikum mit einer Melodie im Ohr in den Sonntagabend.

red

