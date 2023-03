Bekannte Lieder und ein Theater – Chränzli hat die Erwartungen mehr als erfüllt Nach drei Jahren «Chränzliabstinenz» freuten sich die Sänger und ihre Gäste auf einen unterhaltsamen Abend. Heinz Büchi, Männerchor Buchberg

Alte Schlager, klassische Männerchorlieder und moderne Literatur: Die Buchberger Sänger zeigten gekonnt ihr Repertoire. Foto: Janine Dean

Der Gastgeber startete mit klassischen Männerchorliedern. Da wurde die Winzerin vom Rhein, das Mädchen im tiefen Weinkeller in den Arm genommen und die Rose von Burgund besungen. Der Männerchor Marabu

(Ramsen-Buch-Büsingen) wusste danach gute Unterhaltung zu bieten mit ihren Liedern vom Chränzli im Januar. Zugabe war Pflicht. Die Buchberger Sänger zeigten im zweiten Teil, dass sie auch bei alten Schlagern und moderner Literatur sicher auftreten können. Von Gus Anton über Drafi Deutscher zu Santiano und zur Überraschung der Gäste zum Abschluss «Sierra Madre del sur». Spontan wurden die Handys gezückt und wie früher mit den Feuerzeugen im Takt mitgemacht.

Gesamtchor mit fast 50 Mitwirkenden

Für den Gesamtchor standen gegen 50 Sänger auf der Bühne. Die Halle bebte vor Begeisterung, denn mit den bekannten Liedern «Grüss mir die Reben» und «Aus der Traube in die Tonne» wurden die Erwartungen mehr als erfüllt. Selbstredend wurden auch hier die beiden Chöre zu einer Zugabe aufgefordert. Zum definitiven Abschluss entführten die Mannen die Gäste nach Rüdesheim am Rhein, also rund 460 Kilometer Flussabwärts. Der Dirigent der Buchberger, Markus Herzog, wurde für sein 25-jähriges Wirken speziell geehrt.

Zum 55. Mal auf der Bühne

Unter der Regie von Bernhard Siegmann war der Schwank «D’Liebes-Falle» von Fritz Klein für viele Lacher verantwortlich. Die Männerrollen waren alle durch aktive Sänger besetzt. Den weiblichen Part verkörperten die seit einigen Jahren mitspielenden, einheimischen Talente. Hans Nössing wurde speziell geehrt am Schluss. Er stand zum 55. Mal auf der Bühne des Männerchors. Es war ein überaus begeisterndes Chränzli, stimmungsvoll und fröhlich, das noch über die Zeitumstellung hinaus nachhallte.

