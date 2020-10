Ruhegehalt für Alt-Bundesrat – Christoph Blocher bekommt 1,1 Millionen Franken Rente Christoph Blocher erhält einen schönen Batzen aus der Staatskasse. Der Bundesrat hat endgültig entschieden, ihm für fünf Jahre rückwirkend das Ruhegehalt auszuzahlen. Christoph Lenz

Alt-Bundesrat Christoph Blocher anlässlich der Ausstellung seiner Kunstsammlung in der Fondation Pierre Gianadda in Martigny im Dezember 2019. Foto: Valentin Flauraud (Keystone)

Christoph Blocher darf sich freuen. Der Bundesrat hat heute entschieden, dem Zürcher SVP-Übervater rückwirkend sein Ruhegehalt für fünf Jahre auszuzahlen. Der Alt-Bundesrat und Milliardär erhält somit 1,1 Millionen Franken aus der Staatskasse.

Bereits im Juli hatte sich der Bundesrat mit der Rentenforderung von Christoph Blocher befasst. Damals entschied der Bundesrat, Blocher sogar 2,7 Millionen Franken zu überweisen. Also die gesamte Summe, die Blocher seit seiner Abwahl Ende 2007 erhalten hätte, wenn er das Ruhegehalt verlangt hätte. Blocher betonte aber immer wieder, dass er auf die Bundesratsrente verzichtet.

Der Bundesrat legte seinen Entscheid vom Juli der Finanzdelegation des Parlamentes zur Bewilligung vor. Diese weigerte sich Ende August, grünes Licht für die Überweisung zu geben. Die Finanzdelegation hielt fest, dass nach ihrer Einschätzung kein Anspruch auf eine rückwirkende Auszahlung des Ruhegehaltes bestehe.

Warum der Bundesrat umschwenkte

Der Bundesrat hat nun einen Mittelweg gewählt. Gemäss einem Gutachten des Sozialversicherungsexperten Ueli Kieser verfällt der Anspruch auf rückwirkende Auszahlung nach fünf Jahren. Anders als noch im Juli hat die Landesregierung nun entschieden, Blocher nur diesen Teil des Ruhegehalts auszuzahlen.

Der Bundesrat begründet seinen Schwenker damit, dass er die Bestimmungen zunächst «grosszügig ausgelegt» habe. Er teile aber die Ansicht der Finanzdelegation, dass die nachträgliche Auszahlung von Ruhegehältern nicht dem Sinn und Zweck der Ruhegehaltsregelung entspricht.

Künftig soll es nach dem Willen des Bundesrats gar keine nachträglichen Ruhegehälter mehr geben. Das Bundesamt für Justiz erarbeitet derzeit eine Regelung, die rückwirkende Forderungen ganz ausschliesst. Bis diese in Kraft tritt, will der Bundesrat höchstens bis fünf Jahre nachträglich auszahlen, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Finanzhilfe für Unterhaltungskünstler

In den Sozialen Medien wird die Ruhegehaltszahlung für Christoph Blocher intensiv diskutiert. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der laufenden Corona-Krise, die viele Selbständige und Kleinunternehmer hart trifft. In diesem Zusammenhang sieht auch Satiriker Viktor Giacobbo die Zahlung von 1,1 Millionen Franken an Blocher: