Nachfolge von Ruedi Lais – Christoph Fischbach rückt in den Kantonsrat nach Anfang Oktober verstarb der langjährige SP-Kantonsrat Ruedi Lais. Seinen vakanten Sitz übernimmt nun der Klotener Stadtrat Christoph Fischbach.

Christoph Fischbach (links) und Ruedi Lais auf einer Aufnahme vom Mai 2020. Fotos: PD/Sabina Bobst

Die Direktion der Justiz und des Innern hat via Verfügung den kaufmännischen Angestellten Christoph Fischbach (SP), Stadtrat von Kloten, als Mitglied des Kantonsrats für gewählt erklärt. Der 43-Jährige tritt die Nachfolge des verstorbenen Ruedi Lais aus Wallisellen an. Er war erstes Ersatzmitglied auf der Liste der Sozialdemokratischen Partei des Wahlkreises Bülach.



Ruedi Lais verstarb Anfang Oktober an den Folgen einer Krebserkrankung. Lesen Sie hier unseren Nachruf auf den langjährigen SP-Kantonsrat.

Seit 2020 ist Christoph Fischbach Mitglied des Klotener Stadtrats. Er ist Vorsteher des Ressorts Bildung sowie Schulpräsident. Davor war er lange Mitglied im Stadtparlament Klotens.

mps

