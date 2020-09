Oldtimer im Furttal – Chrom und Blech fahren rund um die Lägern Corona zum Trotz findet am Sonntag, 6. September, die Lägern Classic Cruise statt. Eine Oldtimerausfahrt mit zahlreichen Besichtigungs- und Verpflegungsstationen auf dem Weg. Samuel Prenner

Organisator Stefan Mathys



hofft auf rege Beteiligung für die Classic rund um die Lägern. Foto: Sibylle Meier

Die Lägern Classic ist ein Oldtimertreff, welcher seit 2018 immer im September in Würenlos stattfindet. Was 2018 noch verhältnismässig klein mit etwa 350 Fahrzeugen begann, explodierte dank gutem Wetter und tollen Autos auf eine stattliche Grösse. Fast 1000 Old- und Youngtimer fanden sich letztes Jahr ein. Klar, dass die Veranstalter der Lägern Classic auch dieses Jahr wieder ein Treffen organisieren wollten. Die Weisungen des Bundesrats zur Corona-Pandemie machten es dieses Jahr aber spannend. Im Frühsommer sah es noch so aus, als wären grössere Veranstaltungen im September wieder möglich. Jedoch krebste der Bundesrat mit den steigenden Infektionszahlen wieder zurück, und so blieb dem OK der Lägern Classic nichts anderes übrig, als kreativ zu werden. Denn auch wenn man auf die Lägern Classic dieses Jahr verzichten muss, so liessen sich die findigen Organisatoren dennoch etwas einfallen.