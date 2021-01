2020er-Highlights trotz Corona – Chronisten aus fünf Unterländer Gemeinden blicken zurück Im vergangenen Jahr wurde wegen Corona vieles überschattet, verschoben, abgesagt oder vergessen. Trotzdem gibts überraschende und auch positive Geschichten aus den Chroniken und Dorfblättern von Neerach, Eglisau, Bülach, Rafz und Stadel. Ursula Fehr

Auch im turbulenten Jahr 2020 hatten die Dorfchronisten einiges zu tun. Symbolfoto: Heinz Diener

Neerach: Sturm fällte 100-jährige Eiche

Eine zerbrochene Glastür führte Robert Philipp vor fünf Jahren zum Neeracher Neujahrsblatt und – als ehemaligen Sekundarlehrer in Stadel, der auch Geschichte unterrichtete – mitten hinein in die Praxis. «Ich wollte mich für die spontane Reparatur meiner Haustür revanchieren und war flugs im Amt, das mich immer mehr begeistert. Denn eine Chronik wird mit dem Alter immer spannender, und so ist es auch eine Arbeit für die Zukunft.

Robert Philipp, Neerach Infos einblenden Foto: PD

Durch das Lähmende von Corona erreichen einzelne Ereignisse mehr Beachtung, und das Detail wird zum Ganzen», ist er überzeugt. Auch die Arbeit des Recherchierens wurde schwieriger, aber oft auch spannender. Zum Beispiel über den Neerimärt vom 23. Mai oder die durch den Sturm gefällte hundert Jahre alte Trauerweide zwischen Riedt und Neerach.