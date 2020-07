Schlager aus Schöfflisdorf – ChueLee holt sich Unterländer Schlagersänger Der bekannte Unterländer Schlagersänger René Bisang ist neues Mitglied der Band ChueLee, welche seit 18 Jahren mit ihrem Volks-Alpenrock das Publikum begeistert. Sharon Saameli

Musiker Christian Duss (vorne) und René Bisang machen nun bei ChueLee zusammen Musik. Foto: Sibylle Meier

Christian Duss kommt auf seinem Trike angebraust, umgeben von lauten Schlagermusikklängen. Am Vormittag hat er noch zu Hause in Faulensee im Berner Oberland seine Schafe umsorgt. Der 52-Jährige hat 2002 die Band ChueLee gegründet und zählt inzwischen zu den festen Musikgrössen in der Schweiz. Zum Interviewtermin im Zürcher Unterland erscheint er aus einem besonderen Grund, denn es geht um die Neuformation der Band: «Meine beiden Schwyzerörgeler haben ChueLee verlassen, deshalb habe ich René Bisang mit ins Boot geholt.» Obwohl der bewährte ChueLee-Sound bestehen bleibe, ist Duss davon überzeugt, dass Bisang mit seiner unverwechselbaren, rauen Stimme perfekt ins Team passt und dem Publikum ein breiteres Spektrum geboten wird. «René ist ein ‹Karrenreisser›, zudem ein guter Tänzer. Wir ergänzen uns optimal.»