Zürcher Singakademie

Geben Sie auf der Onlineplattform www.ticketino.com den Promocode Bonus ein und wählen Sie daraufhin das Bonus Ticket aus. Maximal 2 Tickets pro Bonus-Karte. Bonus Tickets erhalten Sie auch per Ticketino-Telefon 0900 441 441 (CHF 1/Min. Festnetz Schweiz), bei allen Ticketino Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse. Das Angebot ist nicht kumulierbar. Bitte weisen Sie Ihre Bonus-Karte am Konzertabend beim Einlass vor.