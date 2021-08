Digitale Kunst – Circus Monti - «Cirque je t’aime!» Besuchen die neue Monti-Inszenierung mit Fr. 10.- Rabatt auf Tickets für die Abendvorstellungen. Vom 8. bis 12. September im Teuchelweiher in Winterthur. Elizabeth Avanidis

Circus Monti ZVG

Vieles ist möglich, wenn man den Mut hat, seiner Berufung zu folgen. Genau dies dachten sich auch die Monti-Gründer, welche vor über 35 Jahren den sicheren Lehrerberuf an den Nagel hängten, ihren Traum vom eigenen Circus in die Tat umsetzten, um ihre Liebe zum Circus zu leben. Die neue Monti-Inszenierung «Cirque je t’aime!» ist ein Aufruf, die eigenen Träume zu verwirklichen und an sich selbst zu glauben. Ein Aufruf mit einem hochkarätigen Künstlerensemble, hinreissenden Clowns und begeisternder Musik.

«Cirque je t’aime!» Circuszauber vom Feinsten!

IHR BONUS-KARTEN ANGEBOT

Abonnentinnen und Abonnenten profitieren von Fr. 10.- Rabatt während allen Abendvorstellungen in Winterthur.

KATEGORIEN

Loge

Fr. 44.– statt Fr. 54.–

Estrade

Fr. 37.– statt Fr. 47.–

1. Platz

Fr. 29.– statt Fr. 39.–



Mittwoch 8. September

Freitag, 10. September

Samstag, 11. September

jeweils um 20 Uhr

Circus Monti

Teuchelweiher

Winterthur

www.circus-monti.ch