Stadtparlament von Kloten tagt – Coaching-Stelle für Lehrpersonen sorgt für heisse Köpfe Das Stadtparlament hat einer neuen Abfallverordnung, einem Waldverkauf am Flughafen, bewilligungsfreiem Plakatieren und einer Coaching-Stelle an der Schule zugestimmt. Letzteres verursachte einige Misstöne. Christian Wüthrich

Er war der grosse Abwesende, der einige Kritik einstecken musste im Stadtparlament: Schulpräsident Kurt Hottinger (SVP), hier bei der Vernissage des Projektwettbewerbs für eine neue Schulanlage Nägelimoos im vergangenen Sommer. Foto: Francisco Carrascosa

Es mutet an wie in einer verkehrten Welt: Mitte-links will ein primär für Lehrpersonen gedachtes Coaching nicht definitiv einführen, dabei gehören Bildung und Unterstützung des öffentlichen Personals zu deren Kernanliegen. Umgekehrt votieren die bürgerlichen Parteien von SVP, FDP und CVP überzeugt dafür, obwohl so ein Angebot in Städten und Gemeinden gesetzlich nicht zwingend vorgeschrieben ist. Tönt merkwürdig, ist aber genau so geschehen im Stadtparlament von Kloten am Dienstagabend.