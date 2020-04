Nach Corona-Lockdown – Coiffeurgeschäfte sind wieder optimistisch Obwohl die Einbussen der letzten Wochen nicht mehr aufgeholt werden können, sind die Coiffeure wieder positiv gestimmt. Astrit Abazi

In den Coiffeurgeschäften gelten nun schärfere Gesundheitsvorschriften. Foto: Keystone

Diesen Morgen haben die Coiffeurgeschäfte der Schweiz ihre Türen wieder geöffnet und die Arbeit aufgenommen. Auch die Salons der Coiffina AG mit Sitz in Glattbrugg durften sich über zahlreiche Kundinnen und Kunden freuen. Das Geschäft läuft laut Geschäftsführer René Sommer wieder gut. Man halte sich an sämtliche Gesundheitsvorschriften, welche von der Branche zuvor in einem Konzept erarbeitet wurden. Eine Bilanz ziehen könne man derzeit aber noch nicht.

Verluste können nicht aufgeholt werden

«Die einzige Rückmeldung, die mich bisher erreicht hat, ist, dass einige Kundinnen und Kunden wegen der Gesundheitsmassnahmen noch ein wenig verunsichert sind», sagt André Hann, Geschäftsleiter der Coiffure Suisse Kanton Zürich. «Die meisten Coiffeurgeschäfte sind aber jetzt stark mit der Arbeit beschäftigt.» Derzeit stehe auch die Frage im Raum, ob der höhere Aufwand sich auf den Preis für die Kundinnen und Kunden auswirken würde.

Am Wochenende hat Hann mit mehreren Coiffeusen und Coiffeuren geredet. Die letzten Wochen seien eine grosse finanzielle Belastung für die Branche gewesen, nun sei die Stimmung wieder optimistischer: «Wir alle sind sehr froh, dass die Coiffeurgeschäfte wieder öffnen dürfen – und dass wir zeigen können, dass wir uns sehr gut an die Gesundheitsvorschriften halten können.»