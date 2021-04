Boxen: Vor Profikampf in Hamburg – Collins Ojal wittert seine grosse Chance Am Samstag steigt Collins Ojal nach über sechs Monaten Pause erstmals wieder in den Ring. In seinem sechsten Kampf als Profi trifft der Athlet des BC Glattbrugg in Hamburg auf seinen bisher stärksten Gegner. Peter Weiss

Könnte mit einem Sieg in seinem sechsten Profikampf am Samstag in die Top 100 der Weltrangliste der Schwergewichts-Boxer einziehen: der Regensdorfer Collins Ojal vom BC Glattbrugg. Foto: Moritz Hager

«Es wird ein Feuerwerk geben» antwortet Collins Ojal auf die Frage, was er von seinem nächsten, grossen Kampf erwarte. Dabei strahlt er übers ganze Gesicht und setzt zu seinem herzlichen Lachen an. So unerbittlich der 35-jährige Schwergewichtler auf seine Gegner im Ring auch einzudreschen pflegt – im Interview am Rand der Trainingsfläche im Box-Center Glattbrugg zeigt er wenige Tage vor seinem wichtigsten Profikampf seine herzliche, zuvorkommende Seite. Stets aufmerksam und geduldig lauscht er den Fragen, beantwortet sie ausführlich, indem er von seiner Vorbereitung erzählt, den Monaten, die hinter ihm liegen. Dabei lässt er immer wieder sein freundlich-einnehmendes Lächeln aufblitzen. So tiefenentspannt und seiner Sache sicher wirkt der 1,98-Meter-Mann, dass er am Ende des Gesprächs feststellt: «Sie haben mich gar nicht gefragt, ob ich nervös bin.» Die Antwort gibt er gleich selbst, während er seine Schuhe für das Training schnürt. «Ich habe Respekt, aber nervös bin ich nicht.»