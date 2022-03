Der Superlangläufer sagt Adieu – Cologna kritisiert sich zum Abschluss – und ist doch happy

Dario Cologna nimmt Abschied – Cologna kritisiert sich zum Abschluss – und ist doch happy Nach 285 Weltcupeinsätzen ist Schluss: Dario Cologna wird Neunter über 50 km am Holmenkollen. Hier blickt er auf prägende Momente seiner rund 15-jährigen Weltcupkarriere zurück. Christian Brüngger

Dario Cologna: «Ich freue mich auf das neue Leben.» Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Nach 2:04:43 Stunden wusste Dario Cologna: Das war es. Sein Leben als Weltcup-Langläufer endete (in der heissen Phase stürzte er gar, weil er dem vor ihm fallenden Norweger Simen Hegstad ausweichen musste). Starker Neunter wurde er am traditionellen 50-km-Rennen am Holmenkollen.