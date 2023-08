«Connected» 2023 in Kloten – Der erste Tag der grössten Armeeschau in Bildern Bis Sonntag gewährt die Armee auf dem Waffenplatz Kloten-Bülach Einblicke in ihre Arbeit. Am Freitag ging es los. Martin Liebrich

Etwas Abkühlung kann bei hochsommerlichen Temperaturen nicht schaden. An Attraktionen fehlt es auch sonst nicht auf dem riesigen Gelände der Show. Foto: Balz Murer

Tag 1 der grössten Armeeshow der letzten Jahre ist um. Bereits in den ersten Minuten von «Connected» wurde klar, wie gross das Ausstellungsgelände ist und wie viel die Armee den Besucherinnen und Besuchern bietet. Ein Höhepunkt war zweifellos der Auftritt der Patrouille Suisse. Für diesen pausierte sogar der Flugbetrieb am benachbarten Flughafen für rund eine halbe Stunde. Wer es verpasst hat: Am Samstag wird die Kunstflugstaffel erneut zu sehen sein. Voraussichtlich zwischen 14.15 und 14.45 Uhr.

Einer der grossen Höhepunkte war der Auftritt der Patrouille Suisse in Kloten. Für diesen wurde der Flugbetrieb am Flughafen eigens während einer halben Stunde unterbrochen. Foto: Balz Murer

Auch sonst gab es für die Interessierten einiges zu sehen. Das wird sich auch in den beiden kommenden Tagen nicht ändern, denn noch bis Sonntag gastiert «Connected» auf der Panzerpiste.

Die Kunstflugstaffel malte ein Herz in den blauen Klotener Sommerhimmel. Foto: Balz Murer

Die Armee präsentiert sich dabei von ihrer besten Seite. Zu sehen gibt es viel Material, das genau inspiziert werden kann. Es werden aber auch verschiedene Shows gezeigt, und wer möchte, kann selbst ausprobieren. Etwa auf einem Parcours. Das Wetter wird bis am Sonntagabend voraussichtlich gut bleiben. Indes weisen die Veranstalter auf die Hitzewarnung des Bundes hin. Die Besuchenden von «Connected» werden gebeten, eine eigene Wasserflasche mitzubringen und regelmässig zu trinken. Ferner wird helle, luftige Kleidung dringend empfohlen, und zwar mitsamt Sonnenhut und Sonnenbrille. Zudem Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor – und genügend Pausen im Schatten. Im Notfall gibt es einen Sanitätsposten.

Die Armee zeigt, was sie hat. Und die Besucherinnen und Besucher nutzen die Möglichkeit, es genauer zu inspizieren. Foto: Balz Murer

Greifbar gemacht wird an der Armeeshow auch die Digitalisierung. Neben Drohnenshows können zum Beispiel Roboter gesteuert werden. Mit reinem Körpereinsatz.

Am Posten «Roboterparcours ICT Warrior Academy» muss ein Roboter-Mobil mit Körperverrenkungen gesteuert werden. Foto: Balz Murer

