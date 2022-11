Bayerischer Hotelkönig Korbinian Kohler – Coole Konzepte am Tegernsee Der Hotelkönig vom Tegernsee setzt auf augenzwinkernde Sexiness. Korbinian Kohler war Papierfabrikant – jetzt ist er einer der erfolgreichsten Hoteliers in Bayern. Im Bussi Baby hat er sogar eine Peepshow eingerichtet, zum Ärger des Dorfpfarrers. Christoph Ammann

Die grösste gläserne Boulderwand Europas: Eine der Attraktionen des neuen Erlebnisparks Tegernsee Phantastisch. Foto: PD



Die Knirpse hängen unter dem Dach der ehemaligen Tennishalle, arbeiten sich mutig durchs Seilgeflecht. Unter ihnen klafft eine 1000 Meter tiefe Schlucht. Der Hochseilgarten und die Kids sind echt, der furchterregende Schlund dagegen ist virtuelle Dekoration. Im Erlebnispark Tegernsee Phantastisch, Mitte August eröffnet, vereinigen sich auf 2700 Quadratmetern symbiotisch die analoge und die virtuelle Welt.

Der Hotelkönig vom Tegernsee: Korbinian Kohler. Foto: PD

Korbinian Kohler ist der Hausherr und Investor. Der Vater von vier Kindern hat das Tourismusgeschäft am Tegernsee in den letzten Jahren aufgemischt und die Mitbewerber in Oberbayern unsanft aus der Komfortzone geholt. Bisher stand die Ferienregion Tegernseetal nicht im Ruf, besonders innovativ zu sein. Dank der geografischen Nähe zum einkommensstarken Grossraum München rollte der Rubel stets von selbst. Was durchaus wörtlich zu nehmen war, denn gerade Rottach-Egern zog vor dem Ukraine-Krieg auch Russen magisch an.



Korbinian Kohler hat mit Spezialisten zwei Jahre geplant und sechs Monate gebaut. In den zwei Tennishallen, die bis zur Pandemie als Konferenzzentrum und Ausstellungslocation dienten, entstanden: die grösste gläserne Boulderwand Europas, ein 5-D-Kino, ein Areal für Virtual-Reality-Abenteuer, Trampolinzonen, Hochseilklettergarten, Ninja-Warrior-Parcours, Rutschen, ein Kettenkarussell, zwei Restaurants und fünf Miniaturgebäude, welche an die Standorte von Kohlers Imperium rund um den Tegernsee erinnern. In einem der Häuschen schwimmen Rotauge, Hecht und Wels um die Wette. Kleine und grosse Besucher können selbst kreierte Fische einscannen und im virtuellen Aquarium vom Haken lassen.

Kein schlechtes Wetter mehr am Tegernsee

Kohler, im Jargon seiner Marketingleute «der Denker und Macher vom Tegernsee», spricht nicht über Geld; er hat wohl einen zweistelligen Millionenbetrag in Tegernsee Phantastisch investiert. Die Gründe für das Engagement? «Wir bieten unseren Hotelgästen auch dank Gratiseintritt einen Mehrwert. Am Tegernsee gibt es nun keine Nebensaison und kein schlechtes Wetter mehr.»

Indoor-Spiele und Gastronomie: Dank dem Erlebnispark soll am Tegernsee das ganze Jahr über Hauptsaison sein. Foto: PD

Kohler rechnet mit 200’000 Besuchern pro Jahr, die trotz viel multimedialem Geblinke und Getöse in Tegernsee Phantastisch einiges über die Ökologie der Region und deren Herausforderungen in Zeiten des Klimawandels lernen. «Ich hätte statt des Erlebniscenters für alle Altersgruppen auch ein weiteres Hotel bauen können», sagt der Spross einer Papierfabrikantendynastie.

Nun, Hotels besitzt Kohler, der Wirtschaft und Philosophie studiert hatte, zur Genüge: das Stammhaus Bachmair Weissach, das Berghotel Altes Wallberghaus und das Bussi Baby, dazu die See-Apartments und das Clubhaus.

Vor zwölf Jahren kam Kohler nach einer ersten Karriere in der Büttenpapierfabrik in Gmund und in der Immobilienbranche per Zufall zum Bachmair Weissach. «Ich übernahm einen angeschlagenen Betrieb, stand eines Morgens als Hoteldirektor vor 42 verunsicherten Angestellten, ohne dass ich eine Ahnung von der Branche gehabt hätte.»

Kohler kokettiert gern mit der Vergangenheit als Quereinsteiger, zählt aber heute zu den profiliertesten Köpfen in der deutschen Ferienhotellerie. Er entwickelte das biedere Bachmair Weissach zum Spa Resort mit Vollprogramm und einer gelungenen Mischung aus bayerischer Gemütlichkeit und modernem Design, mit Highlights wie einem japanischen Onsen-Spa und einem Sushi-Restaurant.

Wirkt von aussen etwas bieder, bietet aber innen einen Spa-Bereich mit Vollprogramm und modernes Design: Das Hotel Bachmair Weissach. Foto: PD

Während Kohler im Stammhaus alle Generationen glücklich machen will, fokussiert das Bussi Baby im Nachbarort Bad Wiessee schon beinahe exzessiv auf die 20- bis 35-Jährigen. Auch hier hatte Kohler eine abgetakelte Herberge gekauft und den Kirchenwirt in ein Trendziel für die Münchner Jungschickeria verwandelt. «Leute, die hart arbeiten, hart Sport treiben und hart feiern», beschreibt Kohler die Kundschaft. Der Dorfpfarrer fürchtete den Sittenzerfall, als das Bussi Baby im August wiedereröffnete. In der Bar werden Drinks wie «Blow the Job» gemixt, durch Bullaugen kann man die rudernden Beine der Schwimmerinnen und Schwimmer bestaunen, die sich im neuen Infinitypool tummeln.

Im Ruheraum gibt es Party

Die laute Musik im Ruheraum des Spa Royal führt dessen Zweck ad absurdum. «Hier steigt am Nachmittag schon mal eine Party», sagt Kohler, der bei der Konzeption des Hauses auch die Bedürfnisse des eigenen Nachwuchses abfragte: Quirin, Marlies, Benedikt und Ferdinand sind 15 bis 24 Jahre alt. Durch ein Guckloch kann man sich eine Peepshow reinziehen. Statt nackter Menschen präsentiert sich ein Vogel auf einem rotierenden Plattenteller. Was trällert das Tier? «Peep, Peep» von Spider Murphy Gang.

«Sexiness mit einem Augenzwinkern» nennt Korbinian Kohler das Motto des Hauses. «Ich weiss, dass wir allein mit dem Hotelnamen viele Leute abstossen.»

Dachterrassenpool des Hotels Bussi Baby, das sich an ein partyfreudiges junges Publikum richtet. Foto: PD

Der Hotelier rückt den See ins rechte Licht: Durch das Panoramafenster des überhängenden Saunawürfels und von der Poolterrasse aus sieht man vom Nord- zum Südufer, von Gmund bis Rottach. Er zäume das Pferd mit Vorliebe am Schwanz auf, räumt der pfiffige Unternehmer ein: «Ich suche eine Zielgruppe und gestalte für sie ein Hotel.»

Im nächsten Projekt von Korbinian Kohler läuft es aber etwas anders: Der Gmunder Gemeinderat und CSU-Lokalpolitiker hat von den Wittelsbacher Herzögen das Wildbad Kreuth im Erbbaurecht für 99 Jahre übernommen. Das ehemalige Sanatorium wurde bis 2016 durch die CSU-nahe Hans-Seidel-Stiftung als konservatives Tagungszentrum betrieben. Franz Josef Strauss wohnte zeitweilig in einem Nebengebäude. Die Fenster aus Panzerglas erinnern an die Security-Massnahmen um den Bayern-Polterer.

Berühmt wurde das Wildbad, weil hier jeweils im Januar die CSU ihre Klausurtagung abhielt und aus dem abgelegenen Krachen kurz vor dem Achenpass so manchen Giftpfeil Richtung Bonn und Berlin feuerte.

Was Kohler mit dem fünf Hektar grossen Areal, den Sälen und den 120 zum Teil winzigen Kammern vorhat, steht noch nicht definitiv fest. Er träumt von einem «Spiritual Retreat von Weltklasseniveau». Für eine Überraschung ist der Hotelkönig vom Tegernsee immer gut.

